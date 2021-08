La Juve perde ed è polemica social: "Medaglia d'oro di elogi in tv”

Barcellona 3 Juve 0. Risultato duro, forse un po’ troppo pesante considerate le occasioni create (e sprecate) dai bianconeri, che inoltre giocavano imbottiti di riserve e con meno giorni di lavoro nelle gambe rispetto ai catalani. Eppure a far discutere al termine del trofeo Gamper non è stata solo la sconfitta rotonda o le cospicue richieste di mercato avanzate nel post-gara da Allegri (“servono 3 difensori e 2 centrocampisti”), ma anche una particolare dinamica televisiva che ha mandato in subbuglio i social.

Juve, polemiche sulla telecronaca pro Allegri

A lanciare il sasso nello stagno delle polemiche sul web è il giornalista Paolo Ziliani – mai tenero nei confronti della Juve – che subito dopo il match ha preso di mira la telecronaca di Massimo Marianella su Sky, a suo dire troppo “celebrativa” nei confronti dei bianconeri e del loro allenatore: ”È di Allegri l’ultimo oro italiano: grazie a Sky batte il record del mondo degli elogi dopo la prima partita ufficiale. Pensate se avesse vinto”.

Juve, le reazioni social al tweet di Ziliani

L’argomento è molto sentito sui social e le reazioni sono diverse, sia favorevoli che contrarie al tweet di Ziliani. In molti appoggiano l’affondo del giornalista: “In sottofondo la telecronaca Skysport, una serie infinita di complimenti per la prestazione della squadra di Allegri. Poi ho letto il risultato finale: Barcellona-Juve 3 a 0”, oppure “Appena sentito Marianella dire “davvero non male questa Juve dell’Allegri bis” dopo che siamo stati letteralmente presi a pallate per 30 minuti. Spengo la tv” e ancora: “Per Marianella la Juve ha vinto”.

Il tema, però, è parecchio diviso. E diversi utenti si schierano a difesa di Sky criticando apertamente Ziliani e le sue teorie. Un tifoso scrive: “E’ di Paolo Ziliani il primo commento ossessionato sulla prima partita di Allegri… pensa se fosse stata una partita di Champions anziché un’amichevole di agosto”. Un altro, invece, è ancora più drastico: “La differenza tra la Juve e le altre squadre è che se le altre perdessero 6-0 con il Notts County verrebbero commentate (giustamente): “è solo un’amichevole”, la Juve perde col Barça e Allegri è considerato in crisi. Ci sta dai, sensato”.

SPORTEVAI | 09-08-2021 11:30