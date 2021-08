Barcellona-Juventus 3-0: ai blaugrana il Trofeo Gamper

A Barcellona, dopo l’addio di Leo Messi, nulla sarà come prima. Non può essere la conquista di un’edizione del Trofeo Gamper, quindi, a regalare il sorriso al popolo blaugrana. Che, comunque, in qualche maniera dovrà pur andare avanti. E il successo per 2-0 sulla Juventus, firmato Depay e Braithwaite, assomiglia tanto a una speranza. Ovvero, avviare un nuovo ciclo anche grazie alle fiammate del vecchio-nuovo corso.

Koeman, alle prese in mattinata – assieme a tutta la squadra – alla conferenza stampa del suo ormai ex numero 10, si affida al’ex Neto in porta. Dest, Pique, Araujo e Jordi Alba in difesa. Sergi Roberto e Busquets in mezzo al campo. Griezmann, Demira e Depay ad agire alle spalle di Braithwait. Dunque, 4-2-3-1.

Allegri risponde con Szczesny in porta. De Sciglio, De Ligt, Rugani e Alex Sandro nel pacchetto arretrato. Cuadrado, Bentancur, Ramsey e Bernardeschi a comporre atipicamente la linea metodista. Davanti Morata a supporto di Cristiano Ronaldo. Insomma, 4-4-2 in fase di non possesso con 4-3-3 in tono propositivo.

Pronti via, ed è subito vantaggio per i padroni di casa: movimento errato della retroguardia zebrata, con il neo acquisto blaugrana Depay a fulminare a tu per tu l’incolpevole Szczesny. Nel dettaglio, da rivedere la lettura di Rugani.

Gambe pesanti per entrambe le squadre, e non potrebbe essere altrimenti, ma con qualche occasione estemporanea qua e là. CR7, De Sciglio, De Ligt e Morata pericolosi tra gli ospiti. Mentre al Barcellona, per fuorigioco di Griezmann nello sviluppo dell’azione, viene annullato il raddoppio. Da menzionare la performance di Neto, decisamente sul pezzo.

Nella ripresa, come da copione, catturano l’attenzione i cambi. Con Chiesa, come da (suoi) usi e costumi, a rendersi subito pericoloso. Ma è ancora il Barcellona ad andare in rete, questa volta dagli sviluppi di un corner: Luca Pellegrini perde la marcatura, Braithwaite di testa supera un non irresistibile Perin.

La sfida cala di ritmo, con Madama pressoché di pura difesa posizionale. Entrano anche altri due campioni d’Europa in carica, Bonucci e Chiellini, ambedue a caccia di benzina nelle gambe. E, sostanzialmente, la sfida sfocia lentamente al traguardo. Gloria, nel recupero, pure per Riqui Puig. Con il Barcellona, così, ad aggiudicarsi il trofeo nato nel 1966.

OMNISPORT | 08-08-2021 23:39