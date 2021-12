La Juve rifiuta due attaccanti in uscita dalla Premier, bufera sul web

16-12-2021 10:11

La Juventus è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e in attacco, ma l’attuale bilancio del club non permette alla dirigenza bianconera di fare follie. E allora ecco che si vede costretta a dire di no a due top player in uscita dalla Premier League: questo è il quadro dipinto da Nicolò Schira, che su Twitter ha riferito di un doppio no della Juventus a due proposte di mercato.

No della Juve a Martial e Aubameyang

“Anthony Martial e Pierre-Emerick Aubameyang sono stati offerti alla Juventus da alcuni intermediari nelle ultime ore – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport -. I loro ingaggi sono molto alti e non coerenti con il nuovo progetto della Juve”.

Martial, 26 anni e un contratto in scadenza nel 2024 con il Manchester United, guadagna 13 milioni l’anno; il 32enne Aubameyang, 32 anni, ha invece un contratto fino al 2023 con l’Arsenal da 15 milioni di euro a stagione.

Entrambi non stanno vivendo una stagione esaltante: quest’anno Martial ha giocato appena 202 minuti in campionato segnando un solo gol; pur essendo titolare, Aubameyang è invece fermo a 4 centri con l’Arsenal, squadra di cui recentemente ha perso la fascia di capitano.

Il valore assoluto dei giocatori non si discute, anzi entrambi potrebbero rilanciarsi in serie A. Ma a oggi il loro costo è troppo elevato per la Juventus. Il no dei bianconeri, però, ha causato comunque malumori tra i tifosi.

La reazione dei tifosi bianconeri

“Non adatti al progetto? Ma perché, abbiamo un progetto?”, si domanda sarcasticamente Shariar. “Cosa ci è successo… prima giocatori così li avremmo presi”, scrive JClub con un certo rammarico. “L’espressione nuovo progetto dovrebbe tradursi con ‘siamo così al verde che la politica degli ingaggi deve subire un taglio e il nostro mercato deve necessariamente cambiare’”, riassume Andy.

Ma c’è anche chi concorda con la scelta del club: “Abbiamo già abbastanza giocatori finiti da riciclare”, il commento di Mark. E Anthony chiude: “Con i soldi che servono per questi due potremmo prendere Vlahovic dalla Fiorentina”.

