Juventus: Vlahovic aspetta la chiamata, Fiorentina imbufalita

16-12-2021 08:42

Ormai non si parla d’altro. Il nome di Dusan Vlahovic è sulla bocca di tutto. Dopo aver fatto sapere di non aver nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, la Juventus è alla finestra, pronta a farsi avanti.

Juventus, Vlahovic è la prima scelta

La Juventus è alla disperata ricerca di un attaccante importante, di quelli che fanno la differenza. Il primo nome sull’agenda di mercato dei bianconeri è quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti di proprietà della Fiorentina è il profilo ideale. Giovanissimo (classe 2009), sta dimostrando di avere le carte in regola per diventare un top player. I numeri parlano per lui: capocannoniere del campionato (con 15 reti), ha già segnato 17 reti in questa prima fase di stagione. Nell’anno solare, è già arrivato all’incredibile quota di 32 reti totali (a -1 dal fatturato di Cristiano Ronaldo nel 2020). Forte fisicamente, sa segnare in ogni maniera ed è anche letale dal dischetto. Insomma, non ha difetti.

Juventus, la Fiorentina non ci sta

Il problema, lato Juventus, è la Fiorentina. Nonostante la decisione di Dusan Vlahovic di non rinnovare con il club viola (scadenza contratto nel giugno del 2023), la Fiorentina non ha nessuna intenzione di privarsi della sua stella, almeno a gennaio. Joe Barone, dg della società gigliata, ha ribadito come la scelta di non rinnovare sia stata presa dall’attaccante serbo, evidenziando la posizione della Fiorentina: “Ci sono dei limiti, bisogna rispettare il nostro gruppo e ci sono dei limiti messi da parecchio e sono i limiti dove Fiorentina può arrivare”. Il tecnico Vincenzo Italiano, invece, continua a sottolineare l’importanza di avere uno come Dusan Vlahovic a guidare l’attacco: “Il ragazzo lo avete visto tutti come approccia le partite, come si comporta. E’ un professionista esemplare, sta facendo gol. Ha trovato concretezza e per come si allena e come si comporta è facile gestire quella che a tutti sembra una situazione non semplice. E’ lui che fa la differenza: il ragazzo è felice“.

Juventus, attenzione alle altre

Purtroppo per la Juventus, oltre a dover convincere la Fiorentina a lasciarlo partite, c’è da superare la folta concorrenza. Tantissimi i club sulle tracce del giovane serbo. In Italia piacerebbe molto al Milan (Zlatan Ibrahimovic non è immortale) ma la Juventus pare avere un accordo privilegiato con l’entourage del giocatore. Tuttavia, il pericolo maggiore arriva dall’estero. Dusan Vlahovic ha il fisico e la determinazione giusta per diventare una stella della Premier League. Molti club inglesi lo starebbero osservando da vicino. In particolare, attenzione al Tottenham di Antonio Conte che potrebbe farsi avanti in maniera importante, con una proposta economica monster. Insomma, si parlerà molto di Dusan Vlahovic, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

