Bologna-Fiorentina, Italiano: "Non ho parlato con il club di Vlahovic"

04-12-2021 20:55

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato la trasferta del Dall’Ara contro il Bologna in programma domani. La Fiorentina è imbattuta da 14 partite di Serie A contro il Bologna (8V, 6N) – solamente contro la Triestina (19), la Viola ha una striscia aperta di imbattibilità più lunga nella competizione.

Queste le parole di Italiano:

“Il Bologna è una squadra che gioca bene e merita la classifica che ha. Noi dobbiamo fare il salto di qualità in trasferta, sarò una partita molto importante per entrambe le squadre. Hanno cambiato marcia dopo aver battuto la Lazio, il loro modo di stare in campo mette in difficoltà tutti. In questo momento sono in salute e in fiducia, è una squadra piena di talento. Serviranno attenzione e determinazione, altrimenti rischiano di tornare a casa a mani vuote. La squadra ha lavorato bene, sono tutti a disposizione tranne Castrovilli, Dragowski e Nastasic. Le prestazioni in trasferta sono di livello, ma spesso non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Dobbiamo migliorare, serve quella determinazione che in casa sta facendo la differenza. Dobbiamo avere uno spirito diverso, con molta più qualità in quello che facciamo. Ci sta mancando quella, cercheremo di metterla in campo domani. Forse è questo il difetto che non ci permette di fare punti”.

Un punto anche sul prossimo mercato invernale, dove la Viola rischia di uscirne ridimensionata:

“Milenkovic? Un ragazzo non può fare una panchina che viene subito messo sul mercato. Battute a parte, non ho mai pensato a quello che può accadere a gennaio, sono totalmente concentrato sul campionato. Non mi sono mai posto altri problemi. Con la Samp abbiamo vinto reagendo bene alla sconfitta di Empoli. Adesso vogliamo ottenere più punti possibili nelle prossime 4 gare. Dobbiamo cambiare atteggiamento fuori casa, non è possibile quello che sta accadendo. Mi auguro che già da domani si possa vedere una Fiorentina diversa. Di mercato non so cosa dire, forse non è il momento, dobbiamo restare concentrati sulle prossime 4 partite”.

