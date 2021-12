La Juve ha trovato il nuovo Pogba, fermento tra i tifosi sul web

15-12-2021 11:07

Forza e qualità da aggiungere al centrocampo: questo quello che la Juventus cerca per il calciomercato di gennaio. Max Allegri vuole un giocatore che aggiunga fisico e centimetri alla linea mediana, ma che sia anche in grado di assicurare assist e gol: ecco perché i dirigenti bianconeri hanno corteggiato a lungo Paul Pogba, campione che corrisponde perfettamente a questo identikit.

Juve su Gravenberch, il nuovo Pogba

Col francese ad oggi inaccessibile, però, la Juventus ha iniziato a lavorare anche su altre piste. E secondo il giornalista Alfredo Pedullà c’è un centrocampista molto simile a Pogba ad aver attirato le attenzioni della Juve. “La Juve apprezza Gravenberch (contatto non lungo, l’Ajax spinge per il rinnovo) e ne ha parlato in un incontro con Raiola – scrive il giornalista su Twitter -. È il centrocampista fisico e tecnico che servirebbe per una svolta. Dipenderà anche dalle cessioni: profilo da seguire (come Zakaria)”.

Ryan Gravenberch, 19 anni, è uno dei talenti di maggiore spessore lanciati dall’Ajax negli ultimi anni: ha debuttato in prima squadra nella stagione 2018/19, per poi entrarne in pianta stabile la stagione seguente e divenirne titolare in quella scorsa.

Centrocampista longilineo (è alto 190 cm) ma agile e dotato di grande tecnica, Gravenberch ha segnato 10 gol e servito 9 assist nelle 84 partite giocate con l’Ajax, debuttando lo scorso marzo anche con la nazionale olandese (un gol all’attivo con gli Oranje).

I tifosi sperano nell’acquisto dell’olandese

Il suo contratto con i lancieri scadrà nel 2023, il che potrebbe aiutare la Juventus ad abbassare il costo del suo cartellino. Insomma Gravenberch sembra poter essere davvero un buon affare per la Juventus e anche i tifosi sarebbero felici di vederlo in bianconero.

“Per Gennaio eventualmente,Alfredo? Certo che colpo sarebbe…”, scrive nei commenti al post di Pedullà lo juventino Stefano. “Portatelo subito a Torino”, chiede Fano. “Gravenberch sarebbe davvero un bel colpo”, il parere di Ale. “Questo mi piace, chissà se riusciremo a prenderlo, ho i miei dubbi”, aggiunge Luca.

