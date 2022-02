La Juventus ha fretta di blindare De Ligt

28-02-2022 22:37

Il difensore centrale classe 1999 Matthijs de Ligt è stato uno dei migliori in questi travagliati mesi bianconeri, con la sua leadership in campo che non è mai mancata e che ha contribuito a tenere il timone nella direzione giusta, senza sprofondare in abissi dai quali sarebbe stato difficile riemergere.

In questo senso, Cherubini e Arrivabene vogliono accelerare le trattative per il rinnovo di contratto del difensore, al momento in scadenza nel 2024. L’idea della Juventus sarebbe quella di aumentare di un anno la durata del contratto, senza però toccare la clausola rescissoria da 120 milioni presente nel contratto dell’olandese.

Dalle pagine di Tuttosport filtra ottimismo, ma la situazione si sbloccherà probabilmente al termine della stagione.

OMNISPORT