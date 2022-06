20-06-2022 14:41

Una delle ipotesi meno improbabili, in questo giugno che anticipa l’apertura della sessione estiva del calciomercato, riguarda il futuro di Arnautovic. L’attaccante del Bologna, passaporto austriaco ma chiari origini balcaniche, sarebbe nel mirino della Juventus che cerca sul mercato un attaccante che possa ricoprire l’ingrato compito di vice Vlahovic.

Salutato Alvaro Morata (reduce dal battesimo dei suoi figli), un ritorno il suo gradito ai tifosi, ma reso difficile dalle condizioni poste dall’Atletico Madrid, alla dirigenza bianconera tocca virare su altri nomi, meno esosi dello spagnolo.

I 35 milioni per il suo riscatto sono stati ritenuti eccessivi dalle parti della Continassa e di sconto, da parte del club spagnolo non se ne parla. Adios Alvaro, anche se il possibile sostituto non è al centro di un’operazione scontata.

