16-06-2022 15:56

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Oltre alle questioni legate e Paul Pogba, che per l’ufficialità attende solo la chiusura del contratto con lo United, e Angel Di Maria, che dovrebbe far pervenire una risposta definitiva nelle prossime ore, la Juventus lavora anche per trovare il suo vice-Vlahovic. I nomi sul taccuino della dirigenza bianconera non mancano, ma per motivazioni differenti, le varie situazioni faticano ad assumere contorni più concreti. Si è parlato di Luis Muriel e Marko Arnautovic, ma anche di Giovanni Simeone e Luis Suarez, fino alla suggestione delle ultime ore: Edin Dzeko.

Juve, la promessa di Allegri a Morata

La verità, però, è che i bianconeri, dietro richiesta di Massimiliano Allegri, vorrebbero arrivare a una soluzione per riscattare dall’Atletico di Madrid, Alvaro Morata. Anche perché, proprio il tecnico della Vecchia Signora, pur di non vederlo partire già lo scorso gennaio dopo l’arrivo a Torino di Dusan Vlahovic, avrebbe promesso al centravanti spagnolo il riscatto a fine stagione. Il problema è che l’Atleti, al momento, pare non abbia alcuna intenzione di muoversi dai 35 milioni di euro per il riscatto pattuiti al momento dell’accordo.

Morata, l’offerta della Juve

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe tentato invano di convincere i Colchoneros con un’offerta da 15 milioni di euro e l’inserimento come contropartita di uno tra Moise Kean, Adrien Rabiot o Denis Zakaria. La situazione è in divenire, anche perché, il diretto interessato avrebbe già rifiutato le avances giunte dalla Premier League, con Arsenal e Newcastle mossesi in modo deciso. Ma per restare a Torino, Morata vuole certezze e che venga rispettata la “promessa” fatta in inverno da Allegri. Per questo, non accetterebbe un altro prestito, così come non ne vuole nemmeno sentir parlare l’Atletico.

Juve, i tifosi fanno muro contro cessione Zakaria

La questione è in salita, ma le indiscrezioni circa l’offerta presentata dalla Juve hanno scatenato l’incredulità e la rabbia dei tifosi che, sui social, non mancano di palesare il proprio rammarico nel veder inserito in una trattativa il centrocampista elvetico Zakaria, ultimo arrivato alla Continassa, ma capace in pochi mesi di ritagliarsi un posto nel cuore dei tifosi. Qualcuno chiede: “Addirittura Zakaria arrivato a gennaio?” e ancora: “Zakaria già bocciato?”, “Ma come Zakaria in che senso“.

I commenti non veramente tanti. “Ma perché Zakaria? è appena arrivato. Fatelo integrare intanto e poi si vede”, scrive un altro tifosi, e poi: “Zakaria ? Ma Zakaria lo hanno preso 6 mesi fa. Ma dai, ma che roba è”, “Zak non si tocca!!!“, “No, oh, Zakaria no”, “Zakaria??? Non vi azzardate proprio“, “Ma che si sta fumando la dirigenza e Allegri per dar via Zakaria?”, “Pazzi a offrire Zakaria. Io lo terrei“, “No Zakaria raga, l’unico bravo”, “Se vendono Zakaria giuro che divento tifoso del Pescara“.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE