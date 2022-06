16-06-2022 13:45

I tifosi della Juventus tornano a tremare per il possibile addio di un giocatore chiave della rosa di Massimiliano Allegri. Parliamo di Matthijs De Ligt, difensore la cui importanza diventerà ancora maggiore nella prossima stagione, dopo l’addio di Giorgio Chiellini.

Juve, quattro club su De Ligt

Senza l’olandese, la Juve, già in cerca di un difensore centrale affidabile, sarebbe costretta a un nuovo importante investimento per il reparto arretrato in un mercato, quello dei marcatori centrali, che offre pochi elementi davvero talentuosi e a prezzi molto alti.

De Ligt, 22 anni, ha un contratto fino al 2024 con clausola rescissoria di 120 milioni di euro ed è al centro di una trattativa per il rinnovo che non pare decollare. Sul centrale olandese, inoltre, ci sarebbe l’interesse di quattro top club europei, secondo quanto riferito dal portale spagnolo Todofichajes: si tratta di Chelsea, Manchester United, Psg e Liverpool, tutti pronti a offrire alla Juventus 85 milioni di euro per prendere De Ligt.

Juve, i tifosi temono un nuovo caso Ronaldo-Kean

La notizia fornita dal sito iberico ha riportato in stato di agitazione i tifosi della Juve, che temono un l’addio di un giocatore importante che non sarebbe poi rimpiazzato adeguatamente: in molti evocano il caso di Cristiano Ronaldo, sostituito dopo la sua partenza con Moise Kean, una delle grandi delusioni bianconere di quest’anno.

“Mi raccomando facciamo come Ronaldo che va via gli ultimi giorni di mercato e lo sostituiamo con Kean… il difensore magari lo peschiamo direttamente in B”, scrive su Facebook Mattia. Giuseppe, invece, è realista: “Oramai si è capito che su De Ligt non possiamo contare per il futuro, a questo punto è bene monetizzare il più possibile e prima che si avvicini troppo la scadenza visto che il ragazzo tentenna per il rinnovo…”.

I tifosi della Juve che aprono alla cessione

Stessa opinione per Mario: “Datelo via, ma subito, tanto l’anno prossimo va via per meno visto che nel 2024 è in scadenza”. Per altri tifosi De Ligt è sacrificabile, a patto che chi lo acquista paghi la cifra della clausola rescissoria. “L’importante che paghino la clausola da 120 milioni – scrive Davide – poi De Ligt vada dove vuole”.

“Ottima notizia – commenta Luca -. De Ligt vuoi andare? Vai e porta tanti denari”. Umberto, infine, indica anche come spendere la cifra ricavata da De Ligt: “Se portano 120 milioni può anche andare: poi 40 li mettiamo per Bremer, 15 per Milenkovic e 65 per Milinkovic-Savic”.

