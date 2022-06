Juve, il fratello di Arnautovic: "Che coppia con Vlahovic"

12-06-2022 10:33

Danijel Arnautovic, fratello-agente dell’attaccante del Bologna Marko, in un’intervista a Tuttosport ha alimentato le voci di un possibile interesse della Juventus per il suo assistito: “Può ancora fare la differenza in qualsiasi squadra. È normale che ci siano voci di grandi club come la Juventus”.

Sulla coesistenza con Vlahovic: “E’ un attaccante giovane di alto livello ed è sempre bello vedere un talento che si impone in questo modo. A Dusan, che ha soltanto 22 anni, porterebbe dei benefici avere accanto un giocatore con l’esperienza di Marko”.

