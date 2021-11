La Juventus Women fa nove su nove: non perde punti da oltre due anni

13-11-2021 16:59

Una squadra inarrestabile. La Juventus Women continua a tenere un ruolino di marcia impressionante. Le bianconere, allenate da Joe Montemurro , hanno ottenuto il nono successo di fila in nove turni di campionato .

Grazie al netto 5-0 sulla Lazio, la Juventus Women ha bissato lo straordinario avvio di campionato della scorsa stagione. Il club piemontese è l’unica squadra ad aver conquistato nove vittorie in altrettanti turni all’inizio della nuova stagione per due anni di fila in Serie A.

Nella scorsa annata, le bianconere non hanno lasciato per strada nemmeno un punto con 22 vittorie in 22 giornate di campionato di Serie A femminile.

Per trovare un passo falso della Juventus Women bisogna andare indietro di oltre due anni: l’ultimo pari è lo 0-0 del 13 ottobre 2019, mentre le bianconere non perdono dal 27 marzo 2019, quando fu il Sassuolo a imporsi col risultati di 2-1.

