La Kings League Italia torna in campo: i momenti più iconici del primo turno

A distanza di quindici giorni dall’opening day tornano in campo le dodici formazioni della Kings League Italia. Riviviamo insieme cosa è successo nel primo turno

Lo spettacolo della Kings League Italy 2025 è ufficialmente partito. La prima giornata di campionato ha regalato emozioni, divertimento, gol, esultanze, giocate di alto livello, ritmi alti dall’inizio alla fine di ogni singolo incontro. Un format innovativo, esaltante, divertente e amato soprattutto dalle giovani generazioni sulle piattaforme web. L’artefice della geniale invenzione è Gerard Piqué.

Nel 2022 infatti l’ex difensore del Barcellona, tramite la sua società di riferimento, ha ideato una competizione mai vista prima sperimentata per la prima volta in Spagna. A distanza di un biennio il fenomeno si è allargato a macchia d’olio e, dopo il grande successo della Kings League World Cup con atto finale vissuto all’Allianz Stadium di Torino con oltre 40mila spettatori sugli spalti, il Belpaese ha messo in piedi il suo torneo di riferimento con la giornata d’apertura completata nelle scorse settimane.

Le regole del gioco

Prima di ogni altro discorso, però, ripassiamo un momento le regole del gioco. Il campionato è formato da un totale di 12 compagini che si fronteggiano in gare di calcio a 7 della durata di 40 minuti. Ogni tempo dura 20 minuti. Si parte con la sfera che letteralmente cade in campo da una gabbia. Si comincia con una sfida 1 vs 1, con il numero di giocatori che crescerà man mano. Sorprese finite? Neanche per idea.

Al diciottesimo minuto di gara ecco un dado che viene lanciato direttamente dagli spalti e che stabilirà quanti giocatori resteranno in campo fino all’intervallo. Negli ultimi due giri di lancette della sfida entrerà in scena il golden gol. Ma attenzione: dal minuto 18 della ripresa ogni rete segnata vale doppio. In caso di parità al 40′, spazio ai calci di rigore.

Boom di visualizzazioni nella prima giornata

Fonte: Kings League Italia

Al via, come detto, 12 squadre. Team presieduti da star del web accompagnati da uno staff societario d’eccezione. Le formazioni sono state create tramite un draft, procedura tipica della NBA statunitense, con l’aggiunta di alcune wild card di spicco.

La prima giornata? Pirotecnica. Nella cornice della Fonzies Arena di Milano i protagonisti non hanno deluso le aspettative. Le piattaforme social (pagine ufficiali KL e profili dei vari youtuber), in cui sono state trasmesse le partite live streaming, hanno registrato 5,7 milioni di visualizzazioni. Zlatan Ibrahimovic, Luca Toni e Claudio Marchisio sono di fatto gli ambasciatori del campionato.

Cosa è successo nel turno d’esordio della Kings

Il match d’esordio ha visto di fronte Black Lotus e Punchers. Simone Peqini sale subito alla ribalta con il primo storico gol della kermesse siglato proprio da lui, un portiere. Il pubblico assiste pure al penalty presidenziale siglato con freddezza da Off Samuel. Nel finale si scatena Luca Stemmi che dona il successo 4-5 ai Punchers.

Urgano Underdogs ai danni del Circus FC. Finisce 4-2 con perle della truppa vincente di Matteo Tempera, Leandro Casapieri e Antonio Picci (autore di una rete negli shootout). Quest’ultimo merita un breve racconto a latere. Attaccante pugliese doc, ex anche del Brescia, è salito alla ribalta qualche tempo con la maglia del Trani rilasciando una intervista televisiva diventata a dir poco virale sul web. Circus in gol con Giulio Uras e con il penalty di GrenBaud.

Pazzesca sfida tra Boomers e Gear 7: 5 a 7 il finale. Tripletta da sballo per Alessandro Gelsi. In mezzo altre reti ad opera di Leandro Cosenza, Fran Hernández e Adrián Sánchez (per Gear 7), Lorenzo Giannace, Daniel Santoro con doppietta e Diego Perotti (per i Boomers del Presidente Fedez e del vicepresidente Luciano Moggi). Al 22′ Daniel Santoro insacca negli shootout, ma al 38′ Manuuxo chiude i conti con un rigore.

Regna l’equilibrio tra Alpak FC e FC Zeta: 2-2 il risultato. Da una parte vanno a referto Vlad Marin e Domenico Rossi (MVP), dall’altra Fabio Di Mauro e Tommaso Bernardi.

Successo 8-4 per gli Stallions sul FC Caesar. Sugli scudi Gianluca Bressan con doppietta (MVP), Pietro Brusadelli con doppietta, Dennis Stojkovic e Antonio Orteca. Stallions a segno pure con i rigori di Simone Soldà e Blur. Per la squadra di Damiano er Faina reti singole di Nicolò Sofia e Simone Soprano gol doppio siglato da Davide Bonolis.

A chiudere la prima giornata di gare il 4-2 del TRM FC sul team Zebras FC. MVP Ciccio Caputo autore di una tripletta. Per la truppa del patron The Real Marzaa esulta anche Alessandro Vagge. Andrea Tarasco firma il gol doppio per Zebras FC.

Articolo di Alessandro Iacobelli