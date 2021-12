La leggenda Indurain incorona Pogacar: "L'uomo da tener d'occhio"

24-12-2021 15:08

Tadej Pogacar è sicuramente la giovane star del ciclismo mondiale. Il ciclista sloveno ha già trionfato in due Tour de France all’età di appena 23 anni. Un traguardo non da tutti, come ha sottolineato una leggenda di questo sport.

Miguel Indurain infatti, leggenda del ciclismo anni ’90 con cinque Tour de France e due Giri d’Italia vinti, ha speso grandi parole su Pogacar: “È un ragazzo coraggioso ed è competitivo per tutto l’anno. Ha vinto all’inizio dell’anno e ha finito la stagione vincendo. Ha grandi qualità, attacca da lontano, va bene a cronometro. Ha saputo salvarsi dalle cadute, soprattutto al Tour, e dalle situazioni difficili. Se vinci un Tour puoi essere una sorpresa, ma se ne vinci due allora sei l’uomo da tenere d’occhio”.

I campioni vanno e vengono, ma per Indurain non ci sono molte differenze rispetto al passato nel ciclismo: “L’unica cosa è che c’è più tecnologia, come in ogni sport, più informazione su come correre e gestire gli sforzi. Ci son nuove salite, ma quelle classiche sono state mantenute. Nelle gare devi ancora pedalare o non c’è nulla da fare”. E al momento, per Indurain, Pogacar lo sa fare meglio di tutti.

OMNISPORT