La linea del Governo contro il Covid: stadi aperti al 75% e mascherina FFP2

23-12-2021

Stretta contro il Covid, ma stadi ancora aperti. Il Governo, tra le misure da adottare per contrastare l’incremento dei contagi in Italia, studia la linea utile per non privare ai tifosi la possibilità di assistere dal vivo alle partite.

Onde evitare ciò, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’ipotesi al vaglio è quella di disporre la capienza degli impianti al 75% introducendo l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per tutti coloro i quali si recheranno ad assistere all’evento.

Ancora in bilico la possibilità che venga richiesto un tampone per poter accedere allo stadio a chi non abbia ancora effettuato la terza dose del vaccino: tale argomento e possibilità, verrà affrontato e valutata nel pomeriggio.

“Sono soddisfatta della proposta, da me caldeggiata, discussa dalla cabina di regia di stamattina di adottare l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per assistere agli eventi sportivi – commenta soddisfatta Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport – In attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri, mi rivolgo alle società sportive e agli organizzatori degli eventi affinché vengano intensificati i controlli per contrastare il propagarsi del contagio e scongiurare eventuali e conseguenti misure di restrizione”.

