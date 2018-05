La Littizzetto attacca, lady Rugani risponde

Ospite durante l’ultima puntata di “C’è posta per te” di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto si era scherzosamente spesa in una lettera indirizzata ai “nullafacenti” di professione della tv. “Ho invitato una serie di persone che hanno imparato a vivere senza fare un cacchio, si svegliano la mattina e non fanno un tubo”, aveva ironizzato la comica torinese. Tra i destinatari della missiva anche Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani.

Ma ospite in questi giorni Matrix la wags bianconera ha voluto immediatamente replicare alle affermazioni della Littizzetto. “Stimo la Littizzetto come professionista – ha commentato la Persico – ma non accetto di essere giudicata ed inserita in vesti che non mi appartengono. Non sono di certo il tipo di ragazza che non vuole lavorare e non fare più niente solo perché sono fidanzata di un calciatore”.

La Persico ha poi aggiunto: “Non ho vinto il premio Nobel per l’intelligenza, né mai lo vincerò: ma sono una giornalista, ho una laurea in lingue e continuo a lavorare. Ora sono solo cambiati i miei equilibri perché ho trovato l’amore, ma questo non significa che non voglio lavorare o che sono una mantenuta”.

Che farà ora Lucianina? Utilizzerà il messaggio arrivato forte e chiaro da lady Rugani per “bastonarla” nuovamente oppure deciderà di soprassedere? Non ci resta che aspettare domenica sera, quando la comica torinese sarà ospite di “Che tempo che fa” su Rai 1.

VIRGILIO SPORT | 25-05-2018 12:22