La Mercedes arranca, Hamilton: “Non mi hanno ascoltato”

Falsa partenza in Bahrain per la scuderia tedesca che deve trovare al più presto soluzioni adatte se vuole rimettersi subito in carreggiata, anche il pilota inglese è deluso e non le manda a dire.

09-03-2023 11:55

Che ci potessero essere delle difficoltà era già stata messo in conto, fino a questo punto probabilmente no: è tutto nero in casa Mercedes dove già i test invernali avevano lasciato presagire potesse essere un’altra stagione difficile. E a giudicare dal primo Gran Premio la strada è tutta in salita.

Pagare dazio rispetto a Redbull e Ferrari è un conto, vedersi sopraffare anche dall’Aston Martin di Alonso nonché staccati di 50’’ da Verstappen è un altro, e questo Lewis Hamilton lo sa bene: “Ho guidato tante macchine nella mia vita e so di cosa ha bisogno questa monoposto, l’ho detto più volte anche lo scorso anno ma niente, non sono stato ascoltato e nessuno riesce ad ammetterlo”. “Restiamo comunque dei pluricampione – ha chiuso il pilota inglese – ed anche se ancora non so cosa non abbia funzionato non è detto che andando avanti le cose non possano migliorare”.