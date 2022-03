La moviola di Juve-Spezia, riflettori sul rigore reclamato dai liguri

E’ vero che i precedenti di Fourneau con la Juventus erano positivi (3 vittorie dei bianconeri e un pari nei 4 match in cui aveva diretto in precedenza i bianconeri) e che l’ultima volta a Salerno aveva fischiato due rigori a favore della squadra di Allegri, ma l’arbitro romano agli occhi dei tifosi della Vecchia Signora viene sempre associato con la sua prima assoluta con la Juve, quando l’anno scorso a Crotone cacciò il cartellino rosso a Chiesa ed annullò un gol a Morata per un fuorigioco millimetrico. Ecco perché la sua designazione per Juve-Spezia aveva allarmato qualcuno.

Fourneau aveva già arbitrato la Juve con la Salernitana

Fourneau è alla quinta stagione in Serie A, categoria in cui ha accumulato 22 presenze e un bilancio di 4 successi interni, 12 pari, 6 vittorie per chi era in trasferta. In questo campionato, 7 presenza, ha fischiato 4 calci di rigore, equamente distribuiti fra squadra di casa e club ospiti. Compresi 2 che riguardano proprio la Juventus (in favore nel match di Salerno).

Per Marelli non c’è rigore per lo Spezia ma c’era l’angolo

Non è stato un pomeriggio difficile quello di Fourneau all’Allianz Stadium. Un solo episodio veramente dubbio ma importante, nel finale di Juve-Spezia per un contatto sospetto tra Rabiot e Salva Ferrer che cade a terra in area.

L’arbitro, dopo un check del VAR, ha dato rimessa dal fondo. Per Luca Marelli, il moviolista di Dazn, Fourneau ha sbagliato ma non è un errore da matita rossa: “Episodio rivisto da varie inquadrature. C’è stato un errore da parte dell’arbitro: doveva essere calcio d’angolo, ma nessuna irregolarità di Rabiot sul tiratore”.

In precedenza al 2′ era regolare la rete di Morata: Lo spagnolo in posizione buona al momento del passaggio decisivo di Locatelli così come al 24′ non c’è rigore per la Juve dopo che Pellegrini rimane a terra a seguito di una sbracciata di Gyasi.

