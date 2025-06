Spezia-Cremonese, moviola: due espulsi, sette ammoniti, finale thriller, l'intervento del Var, rimonta fallita

La prova dell’arbitro Colombo al Picco nel ritorno dei playoff di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto lombardo costretto a un super-lavoro

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Spezia-Cremonese, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dal gennaio 2024 il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia, ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Colombo con Spezia e Cremonese

Colombo fu direttore di gara lo scorso anno di Feralpisalò-Spezia vinta dagli aquilotti per 2-1 sul terreno del Garilli di Piacenza. Il fischietto lombardo ha diretto i bianchi per la quarta volta in carriera, questa volta in una partita in casa. Gli altri precedenti sono uno Juventus-Spezia 2-0 giocata ad agosto 2022 e Atalanta-Spezia che finì 5-2 in Coppa Italia del gennaio 2023. Quattro i precedenti tra la Cremonese e l’arbitro Colombo. In tutti e quattro i match, i grigiorossi avevano portato a casa un pareggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Perrotti con Collu IV uomo, Marini al Var e Paterna all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: P. Esposito (S), Vazquez (C), Barbieri (C), Vandeputte (C), Valoti (C), Johnsen (C), Reca (C). ESPULSI: Vignali (S), Nasti (C)

Spezia-Cremonese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Si parte. P. Esposito (S) ammonito al 21′ per gioco non regolamentare. Vazquez (C) ammonito al 35′ per gioco scorretto. Era diffidato, salterà la prima del prossimo campionato. Barbieri (C) ammonito al 41′ per gioco scorretto. Era diffidato anche lui e salterà la prima del prossimo campionato. Vandeputte (C) ammonito al 66′ per gioco scorretto.

Valoti (C) ammonito all’81’ per gioco scorretto. Vignali (S) espulso direttamente al 90’+4 per comportamento non regolamentare, dopo un duro colpo a gioco fermo nei confronti di Folin. C’è un check del Var che però conferma tutto. Johnsen (C) ammonito al 90’+6 per gioco scorretto. Reca (S) ammonito al 90’+7 per gioco scorretto. Nasti (C) espulso direttamente al 90’+9 per duro fallo su Hristov. Dopo il lungo recupero Spezia-Cremonese finisce 2-3 con la rimonta dei liguri che si ferma dopo l’iniziale 0-3 targato De Luca, autore di una doppietta.