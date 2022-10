23-10-2022 08:59

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

E’ uno dei giovani più stimati dal designatore Rocchi: per Livio Marinelli quella di ieri a San Siro per Milan-Monza è stata la terza volta con i rossoneri, dopo lo 0-0 contro il Bologna a San Siro ad aprile 2022 e il 4-2 contro l’Udinese all’esordio in questo campionato. In sei gare precedenti, invece, nessuna vittoria per il Monza: 4 pareggi e due sconfitte che ora sono diventate tre con il rotondo 4-1 con cui i rossoneri si sono sbarazzati della squadra di Palladino.

Milan-Monza, Marinelli tiene sempre sotto controllo la gara

Tutti i giornali hanno giudicato positiva la prova di Marinelli per Milan-Monza, un solo appunto sulla gestione dei cartellini. Alla fine l’arbitro estrarrà solo due gialli ma se ne perde qualcuno per strada. Al 30′ giusta l’ammonizione di Origi che interviene in modo pericoloso su Barberis con la gamba troppo alta ad altezza volta.

Al 35′ però c’è la protesta del Milan: fallo di Ciurria che blocca una fuga di Theo Hernandez che dalla sua area di rigore salta nettamente l’avversario, Marinelli concede la punizione ma non estrae il giallo. Protesta anche Pioli che rischia il cartellino.

Milan-Monza, tutti regolari i cinque gol del match

I gol sono tutti regolari (la rete di Ranocchia nasce da una punizione giusta per fallo di Tomori su Pessina), compreso quello dell’1-0 in cui Diaz è più forte di una gomitata ricevuta da Antov sul collo a pochi passi dal portiere. Infine fra Gabbia e Gytkijaer (28’ s.t.) c’è un lieve contatto ma non sufficiente per giustificare un penalty.

Milan-Monza, Casarin promuove Marinelli

Sul Corriere della Sera arriva il giudizio positivo di Paolo Casarin. L’ex designatore dice: “Milan-Monza per Marinelli con Guida alla Var. Arbitro molto preparato fisicamente, in grado di seguire le azioni da vicino per 90 minuti. Qualità che può ridurre anche i tentativi di protesta. Marinelli ammonisce Origi al 30’ e non accetta, in una azione successiva, le proteste di Pioli. Rivendica con fermezza il suo ruolo di arbitro unico. Tanti i gol, solo Origi e Bondo ammoniti, aree pulite e arbitraggio positivo”