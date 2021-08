La Nazionale prende forma: Calabria al posto dell'infortunato Lazzari

L’Italia campione d’Europa sta per tornare in campo dopo la sbornia di Euro 2020: per gli azzurri di Roberto Mancini è tempo di tuffarsi di nuovo a capofitto nelle qualificazioni mondiali, con le sfide contro Bulgaria, Svizzera e Lituania.

In un primo momento, nella lista dei convocati, figurava anche Manuel Lazzari: l’ex SPAL si è però infortunato al polpaccio nel primo tempo di Lazio-Spezia ed è stato costretto a rinunciare al raduno di Coverciano.

In queste ore sono in corso delle riflessioni sull’eventuale sostituto: come riportato da ‘Sky Sport’ dovrebbe trattarsi di Davide Calabria, opzione confermata dallo stesso commissario tecnico Mancini in conferenza stampa.

“Lazzari ha avuto un problema che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione. Stiamo valutando di chiamare Calabria. Oltre a lui monitoriamo anche altri ragazzi, anche se non possiamo portarne 40”.

Calabria vanta due presenze in Nazionale, entrambe da subentrato: la prima risale all’11 novembre 2020 in occasione dell’amichevole vinta con l’Estonia, la seconda è arrivata una settimana più tardi nella sfida alla Bosnia in Nations League.

