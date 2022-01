La novità di Dazn conquista il pubblico: tanti applausi e un consiglio

17-01-2022 10:00

Grande curiosità tra gli appassionati di calcio per il debutto di “Sunday Night Square”, il nuovo programma della domenica sera di Dazn dedicato alla giornata di campionato. Per l’emittente streaming, che da quest’anno si è aggiudicata i diritti per la trasmissione di tutte le partite di serie A, una svolta storica, visto che fino a ieri aveva privilegiato solo le dirette di grandi eventi oppure programmi, servizi e interviste “fredde”. Un cambio di rotta che, a giudicare dai commenti positivi del popolo del web, è piaciuto.

Dazn: al via “Sunday Night Square” con Cattaneo

Il format è quello classico del contenitore di approfondimento della domenica sera, con gli highlights di tutte le partite e il commento degli addetti ai lavori. Alla conduzione Marco Cattaneo, scanzonato e brillante. Con lui in studio gli ex calciatori Marco Parolo e Andrea Barzagli, il giornalista Angelo Carotenuto e le “incursioni” di alcuni inviati. Toni misurati e giudizi di buon senso, con le interviste ai protagonisti del posticipo tra Atalanta e Inter e tante immagini a far da cornice alle riflessioni degli animatori del talk.

Il consiglio di Pistocchi per il nuovo talk di Dazn

Tra gli spettatori della prima puntata del nuovo contenitore c’è stato anche Maurizio Pistocchi, che attraverso la sua ‘recensione’ su Twitter ha dispensato elogi e un consiglio. Ecco le sue riflessioni: “Piacevole esordio di ‘Sunday Night Square’ il nuovo programma di DAZN, con il bravo Cattaneo, Barzagli Parolo e Carotenuto, chiacchiere di calcio e piacevoli aneddoti. Uniche pecche: titolo poco empatico, e l’aver trascurato la parte più interessante delle dichiarazioni di Dybala“.

Sunday Night Square su Dazn, il giudizio dei social

E i social? Del nuovo programma Belizelig apprezza soprattutto le considerazioni di Parolo: “È il migliore dei ‘commentatori tecnici’ in circolazione”. Marco approva: “Sono d’accordo. Anche se mi pesa aver lasciato il mio amato Club di Sky”. Più articolata la riflessione di Optimus: “Tutto migliorabile ovviamente, la cosa principale è che hanno avuto il coraggio di non proporre la solita donna scollata”. Mentre ROI con un pizzico di nostalgia ammette: “Pazzini, Barzagli e Parolo negli studi come opinionisti. Ma quanto sono invecchiato?”.

