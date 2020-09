La nuova vita di Allegri: sui social polemiche e sfottò

Non solo allenatore, ora anche ballerini. Massimiliano Allegri ha lasciato la Juventus poco più di un anno fa decidendosi di prendersi una lunga pausa dal mondo del calcio e ora si dedica anche al mondo del ballo.

L’ex tecnico di Juventus e Milan ieri ha preso parte alla puntata di Ballando con le stelle esibendosi in un tango con Roberta Beccarini e ridendo e scherano davanti alle telecamere: “Devo dire che quelli della giuria sono un po’ delle iene. Non preoccupatevi che non ho mai preso più di cinque neanche a scuola, quindi tre va bene”.

Ma Allegri sembra aver trovato una nuova passione anche nel ballo o quantomeno un punto di contatto con il mondo del calcio: “Una volta ci contesto la curva – il tecnico ricorda un episodio mentre allenava il Cagliari – diedero i voti a tutti e io beccaio zero spaccato. In famiglia ci sono tanti appassionati di ballo e ogni tanto ballavano anche io. Il punto di contatto è sempre uno. Nel calcio come nel ballo è questione di tempo. E come in tutte le cose ci vuole squadra”.

La reazione dei social

La presenza dell’ex allenatore della Juve nel programma di Rai 1 ha ovviamente scatenato una forte reazione nel mondo dei social. E’ stata l’ironia a farla da padrona: “A Ballando con le stelle c’è Allegri – scrive Mara – quindi la cosa più semplice da fare era seguire i metodi juventini, cambiare le regole al volo perché i favoriti sul campo avevano perso, cambio delle regole e via. Come per la regola del fuorigioco, per l’uso del var”.

I social sono letteralmente scatenati: “Attenzione pare che Allegri abbia chiesto Khedira e De Sciglio a Ballando con le stelle per avere maggiore equilibrio in pista”. E ancora: “In panchina ha dimostrato di essere un vincente e non è niente male neanche in pista”. E ancora: “L’eleganza di mister Allegri, oltre a essere un grande allenatore, dimostra di essere un grande ballerino”.

SPORTEVAI | 20-09-2020 08:40