La "preghiera" di Hamilton per Baku

Proseguono i weekend difficili per la Mercedes e per Lewis Hamilton che non riesce a trovare il giusto feeling con la sua nuova W13. Sin dai primi test invernali, la scuderia della Stella a tre punte, ha trovato parecchi problemi sulla nuova vettura, ideata dagli ingegneri. Uno su tutti è il fastidioso porpoising che non consente ai due piloti di guidare al meglio le frecce argentate.

Lewis Hamilton si aspettava di poter lottare per il titolo e strapparlo a Max Verstappen, ma la Mercedes non è in grado (al momento) di tenere il passo di Red Bull e Ferrari, anzi il weekend di Monaco, è stato il più difficile della stagione per il sette volte campione del mondo sino a ora. Adesso ci sono ben quindici giorni di lavoro per preparare la trasferta di Baku, dove spera di avere risposte migliori dalla W13.

Già perché a Montecarlo, la Mercedes sembrava una monoposto qualunque: per oltre 30 giri, Hamilton è rimasto alle spalle dell’Alpine di Fernando Alonso, svariati secondi più lento di lui, per cercare di salvaguardare le gomme Medium e arrivare in fondo senza problemi.

Il britannico ha provato in diverse occasioni a piazzare la zampata giusta per superare Alonso, ma invano, scatenando la frustrazione dell’alfiere Mercedes che si è sfogato via radio con i box.

Adesso la speranza di Lewis Hamilton è aver messo alle spalle rapidamente il deludente weekend di Monaco, concentrandosi e cercando riscatto a Baku. La chiave del prossimo Gp passerà dalla tipologia di fondo stradale: se sarà sconnesso come quello del Principato, per le W13 potrebbero essere dolori. In caso contrario, allora, Hamilton potrà puntare a un weekend più competitivo.

“Sto iniziando a pregare che a Baku la W13 non sia la stessa che ho guidato a Monaco che purtroppo è stata la gara peggiore da inizio anno. Non vedo l’ora di andare a Baku e di correre su una pista più aperta. Non ci resta che sperare che la prossima gara sia migliore dell’ultima e che il fondo stradale sia liscio, altrimenti saranno di nuovo dolori”.