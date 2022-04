Che cos'è l'effetto porpoising e perché condiziona la F1

29-04-2022 14:28

La stagione 2022 di Formula 1 sta emozionando e regalando tante soddisfazioni alla Ferrari, col Cavallino che si sta prendendo la scena in questo avvio di Mondiale rivoluzionato dal nuovo regolamento entrato in vigore quest’anno. Le monoposto, modificate nel design e in alcune componenti, stanno però avvertendo dei problemi non di poco conto in pista, un fenomeno che tutte le scuderie stanno vivendo con incertezza e preoccupazione in questo primo scorcio di stagione: l’effetto porpoising.

Che cos’è l’effetto porpoising in F1

Nonostante sia sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori da inizio stagione, l’effetto porpoising non è una vera e propria novità per il mondo della F1. Infatti si parlava di questo problema anche negli anni ’80 e nei più recenti anni 2000. Si parla di porpoising, o in italiano “saltellamento“, quando le monoposto cominciano ad oscillare, e appunto saltellare, in rettilineo.

Il fenomeno, visto e rivisto in questo avvio di stagione, porta le automobili di F1 a rimbalzare a terra, con tanto di scintille sull’asfalto, a causa di una improvvisa perdita di carico aerodinamico che porta a effetti oscillatori e perdita di prestazioni. L’effetto non è prevedibile in quanto sono le condizioni in pista che lo causano, ecco perché non è stato ancora del tutto risolto dalle scuderie.

Come si lega l’effetto porpoising all’effetto suolo

Ma perché l’effetto porpoising è tornato con decisione in questo 2022 di Formula 1? L’oscillazione, come detto, è dovuta da una improvvisa perdita di carico aerodinamico in rettilineo, proprio quando l’ala posteriore del DRS si apre e fa cambiare gli equilibri della monoposto. Il perché è presto spiegato, in quanto a giocare un ruolo chiave quest’anno sono i canali Venturi “riscoperti” dalle scuderie.

L’effetto Venturi, o meglio noto come effetto suolo, è una dinamica che le monoposto di Formula 1 “subiscono” nel corso dei giri in pista, ovvero vengono spinte verso il basso restando di fatto incollate a terra e facendo aumentare il grip in curva. Il porpoising è l’effetto collaterale, in quanto maggior grip in curva si traduce in perdita di contatto in rettilineo e in zona DRS quando la monoposto cambia l’equilibrio in apertura d’ala e l’aria cerca di passare sul fondo.

Ferrari, l’effetto porpoising risolto: la linea di Binotto

L’effetto porpoising può essere lesivo per i piloti, che nella prima parte di questa stagione hanno lamentato mal di testa e vertigini una volta abbandonato il volante delle monoposto. Solo il lavoro permetterà a tutte le scuderie del Circus si risolvere il problema, ma c’è chi ha fatto passi avanti ed è soddisfatto del proprio lavoro.

Parliamo della Ferrari, che domina in classifica piloti e costruttori, che ha trovato la soluzione per il porpoising. A sottolinearlo è il team principal Mattia Binotto: “Per quanto riguarda il porpoising, onestamente non so perché gli altri non siano così veloci come noi. Si tratta di trovare il giusto compromesso tra prestazione e gestione del rimbalzo”.

Che cos’è successo in Bahrain e a Barcellona

Per raggiungere l’obiettivo, Ferrari ha studiato nei minimi dettagli la propria monoposto nel corso dei test, fornendo ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz varie soluzioni. Dal carico aerodinamico mutevole al fondo modificato, la F1-75 si è dimostrata reattiva al lavoro di ingegneri e meccanici sotto consiglio dei piloti e ora Ferrari sorride e guarda tutte le altre scuderie preoccupate.

Porpoising: il confronto con gli anni ’80

Come spiegato in precedenza, l’effetto porpoising è un “mostro” del passato che torna a far visita alle scuderie quest’anno. Negli anni ’80, per ovviare al problema, veniva utilizzate le cosiddette “minigonne“, ovvero delle bandelle laterali mobili che venivano montate sulle monoposto per isolare il sotto-vettura dall’esterno in modo da avere un flusso costante sotto di essa. Questa soluzione, nel 2022, non è più legale e i team sono costretti a provare di tutto per cercare di risolvere il problema.

