La prima flop di Buffon scatena i social: Prendi esempio da Valentino

Non è stato un bentornato felice. Gigi Buffon aveva lasciato la Juventus e la serie A per una scelta di cuore, tornare alle origini – ovvero il Parma – col sogno semi-confessato di puntare ai Mondiali del 2022 ma la prima partita con i ducali è stata un mezzo flop. Nel 2-2 col Frosinone il portiere ha serie responsabilità su entrambi i gol e Gigi è diventato presto oggetto di scherno sui social da parte dei suoi avversori.

Ironia e veleni su Buffon, social impietosi

Nessuna pietà per il campione del mondo 2006: “A quanto era dato il pareggio + goal ?” o anche: “Vinco la Champions e smetto…” oppure: “I 2 goals presi da Buffon sono abbastanza grotteschi. Che senso ha incaponirsi e continuare a dispetto della carta d’identità?” e ancora: “Con tutta la stima e il rispetto che ho e avrò sempre per Buffon, il secondo goal preso stasera mi fa sorgere il dubbio che possa aver fatto la stessa scelta sbagliata che ha fatto Valentino Rossi non ritirandosi al momento più opportuno” e poi: “Grande portiere ma non ha mai avuto gambe esplosive. Ora più che mai. L’età non perdona. Valentino Rossi dopo vari schiaffoni presi dai ragazzi in moto ha deciso gg fa di ritirarsi…. Ma Giggi tu quando te movi”.

Ironia e veleno si mescolano nei commenti su twitter: “Ma quando Buffon ha dichiarato di essere ritornato a casa intendeva a Parma o in serie B?” o anche: “Bidoni dell’immondizia al posto nel cuore ne abbiamo?” oppure: “è stato un grandissimo portiere ma a 40 anni è andato a fare danni al PSG e adesso al Parma” e ancora: “Un portiere che in carriera ha vinto (quasi) tutto, che ha collezionato record su record, individuali e di squadra, non capisce che a un certo punto (43 anni) è arrivato il momento di dire basta e mollare?”

I tifosi della Juve difendono Buffon

Non manca però chi si schiera in sua difesa e sono soprattutto i tifosi della Juve: “Chi sta criticando Buffon, evidentemente non ha visto la partita” o anche: “Semplicemente mostruoso. E io non sono un suo fan, anzi..” oppure: “Quando avrete fatto anche solo 1/10 di Buffon potrete parlare ! Ma spesso chi parla è chi non ha mai fatto nulla nella vita ! Quindi a 43 anni tanto di cappello”

C’è chi scrive: “Dio solo sa quanto quest’ossessione morbosa che in tanti hanno per Buffon meriterebbe l’attenzione di uno specialista bravo” e infine: “Sui 2 gol ha poche colpe. Sul primo non può fare di più, sul secondo la palla è veramente troppo angolata”

SPORTEVAI | 21-08-2021 09:22