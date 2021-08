Serie B, Buffon debutta con un pareggio e qualche errore

Serata ricca di emozioni, quella dello Stirpe per Gianluigi Buffon, che riassapora la Serie B 14 anni dopo l’ultima volta. Con una differenza: in quell’occasione nel 2006/07, difendeva la porta della Juventus, in questa quella del Parma, la squadra in cui è cresciuto e che lo ha fatto esordire in Serie A.

I ducali, al debutto stagionale nel torneo cadetto, hanno pareggiato 2-2 in trasferta contro il Frosinone al termine di una gara ricca di ribaltamenti di fronte e cambi di punteggio. Buffon inizia con qualche incertezza, ma nella prima mezz’ora non corre grossi pericoli. AL 31′ però proprio l’esperto portiere non è perfetto nella respinta su diagonale violento di Canotto, e la sua deviazione si trasforma di fatto in un assist per Zerbin, che insacca a porta sguarnita.

Al 35′ però il portiere gialloblù risponde toccando in corner il tentativo di piazzato ancora di Canotto. Due minuti dopo ancora Buffon si fa trovare pronto sul tentativo dalla distanza di Ciano, alzano sopra la traversa la sfera.

Gli emiliani reagiscono e al 41′ pareggiano con Tutino, bravo a finalizzare una bella azione in velocità creata da Vazquez e Brunetta. Nella ripresa il Parma si porta in vantaggio grazie a Man, bravo a finalizzare al 52′ un contropiede magistrale orchestrato dal solito Brunetta.

Il finale è però amaro per i ducali e per Buffon: Charpentier, entrato nella ripresa, svetta di testa su cross di Tribuzzi e trova impreparato l’estremo difensore quarantatreenne sul proprio palo. Finisce 2-2, con un esordio fra luci e ombre per il veterano del Parma.

Fuori dal campo una notizia triste unisce nel lutto le due squadre: prima della gara un tifoso di 46 anni ha perso la vita a causa di un malore avuto mentre era in fila per accedere all’impianto dei ciociari.

IL TABELLINO

FROSINONE-PARMA 2-2

Marcatori: 31′ Zerbin (F), 41′ Tutino (P), 52′ Man (P), 90′ Charpentier (F)

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Brighenti (61′ Cotali), Gatti, Szymanski, Zampano; Boloca, Maiello, Rohden (70′ Charpentier); Zerbin (70′ Tribuzzi), Ciano (76′ Iemmello), Canotto (76′ Garritano). All. Grosso

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Sohm, Balogh, Osorio, Gagliolo; Schiattarella (79′ Brugman), Juric; Man (86′ D. Iacoponi), Vazquez (79′ D. Camara), Brunetta; Tutino (66′ Benedyczak). All. Maresca

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Ammoniti: Gatti (F), Balogh, Gagliolo (P)

Espulsi: –

OMNISPORT | 20-08-2021 23:07