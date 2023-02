"La Pro Sesto dei miracoli? Il segreto sta nel gruppo"

Il ds biancazzurro Botturi spiega alla Gazzetta dello Sport i motivi del sorprendente primo posto nel girone A di Serie C

07-02-2023 13:32

La Pro Sesto di mister Matteo Andreoletti capolista del girone A di Serie C (benché equilibratissimo) è, probabilmente, la più grande sorpresa tra i campionati professionistici nostrani. I pronostici della vigilia, davano i biancazzurri in lotta per una salvezza da conquistare anche attraverso i playout e con la bellezza di 6 reti subite nella prima giornata contro il Vicenza – neoretrocesso dalla B e strafavorito – e appena 1 punto conquistato nelle prime tre partite di campionato.

Alla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Christian Botturi: “È stato doloroso rinunciare a giocatori come Scapuzzi, Dessena, Maldini (figlio di Paolo e fratello di Daniel, il terzino Christian, passato al Lecco in estate, ndr) e Grandi, però in linea con la società si è scelto di rivoluzionare la rosa. Abbiamo scelto giocatori partendo dall’aspetto umano, parlando con ognuno di loro prima di farli firmare. Abbiamo spiegato il progetto, il valore della piazza e quello dei tifosi. Ora abbiamo un gruppo compatto che ogni giorno vive per il motto ‘stupiamo noi stessi’. E si vede”.