La profezia di Palmeri per il derby scatena i tifosi

Il derby di San Siro arriva nel momento più delicato per l’Inter, chiamata in questo momento della stagione ad un vero e proprio tour de force per lo scudetto e insidiata da un calendario assai più complicato di quello che attende la Juventus e anche la Lazio.

La profezia di Palmeri

Lo sottolinea nel suo articolo per Tuttomercatoweb anche Tancredi Palmeri, che si dice assolutamente sicuro che il Milan, stavolta, riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri.

“All’andata l’Inter transitò sul Milan con disarmante semplicità – scrive Palmeri – , stavolta è e sarà diverso per un mucchio di ragioni, tali che potrebbero costare il campionato a Conte. Perché il Milan ha Ibrahimovic ma non solo per questo”.

Tra i fattori pro-rossoneri, il rendimento di una difesa che nelle ultime 5 partite ha subito appena 3 gol e il fatto che la squadra di Pioli sta migliorando anche sul piano del gioco.

Soprattutto, però, il Milan di oggi ha un giocatore in grado di fare la differenza. “La presenza di Ibrahimovic è la classica sentenza scritta – aggiunge il giornalista -: il gol dell’ex pronto ad abbattersi, carico anche di vendetta. Non solo perché Ibrahimovic da avversario italiano ha sempre punito l’Inter, ma anche perché Ibra lasciò l’Italia proprio perdendo lo scudetto contro la Juve ma a causa della sconfitta nel derby, dove però non si fece mancare la sua personale firma. Una rivincita da prendersi 8 anni dopo il 2012, possibilmente rendendo la beffa”.

La reazione dei tifosi

Naturalmente la “profezia” di Palmeri non viene accolta con favore dai tifosi nerazzurri, che si mostrano più ottimisti. “Ti piace spararle grosse? – gli chiede Bronson – Non toccheranno terra”.

Ma nei commenti all’articolo si inseriscono anche gli juventini, che accusano Palmeri di voler portare male ai bianconeri in vista del match con il Verona, definito dal giornalista “il vero arbitro di questo scudetto”. “ti piacerebbe…”, gli scrive Christian, mentre Tano utilizza una gif per un’accusa diretta: “Ah rosicone!”.

SPORTEVAI | 05-02-2020 09:48