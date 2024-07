La Rai pensa di spostare Sanremo per evitare concomitanza con Coppa Italia

Dopo lo sfogo dell'ad Sergio grandi manovre in atto per salvaguardare gli ascolti del Festival affidato a Carlo Conti, anche Mediaset sarebbe contenta

Un passo indietro della Rai e tutti contenti. Per evitare la concomitanza del Festival di Sanremo con le gare dei quarti di coppa Italia i vertici dell’emittente di stato starebbero pensando di spostare le date – già fissate – della kermesse musicale per non rischiare un’emorragia di ascolti per colpa del calcio. E’ l’indiscrezione che lancia tvblog e su cui si sta ragionando in Rai.

Sanremo, ballano le date di inizio

La 75esima edizione del Festival era in programma dal 4 all’8 febbraio 2025 e sarà condotta da Carlo Conti, chiamato a prendere il testimone di Amadeus reduce da anni di successo e ascolti straordinari. L’annuncio era stato fatto nelle scorse settimane dal proprietario del teatro Ariston di Sanremo. A sconvolgere tutto è stata la Lega calcio che ha annunciato il programma della coppa Italia. I quarti si giocheranno infatti, dal 4 al 6 febbraio 2025 e potrebbero esserci big-match come Milan-Roma, Inter-Lazio/Napoli e Juve-Fiorentina/Torino. E andranno tutti in onda su Mediaset, che ha l’esclusiva della Coppa Italia. Una scelta, quella delle date decise dalla Lega, che la Rai non ha proprio preso bene.

Lo sfogo dell’ad della Rai Sergio

Il rischio concreto è quello di avere nella medesima settimana due eventi importanti che andrebbero a scontrarsi. Da qui il duro sfogo via social dell’ad Sergio: “Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025 – ha scritto -. La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”. Ecco quindi che si sono attivate interlocuzioni assolutamente informali fra Rai e Lega calcio per capire meglio la situazione ed eventualmente porvi rimedio.

La Lega non ha altre date disponibili

La Lega calcio ha spiegato che non ci sarebbero altre date disponibili visto il sovraffollamento di impegni. L’ipotesi – scrive tvblog – sarebbe quella di spostare il Festival di Sanremo la settimana successiva, ovvero fra l’11 ed il 15 di febbraio. Per ora si tratta di ipotesi, ma se ne sta parlando. Va detto per altro che Festival di Sanremo e Coppa Italia di calcio in onda in contemporanea sarebbe un danno certamente per il Festival e per la Rai, ma anche per Mediaset. Quelle partite di Coppa Italia, pagate non poco da Mediaset, farebbero certamente un ascolto maggiore trasmesse non contro la kermesse canora ligure, con conseguenti introiti pubblicitari maggiori.