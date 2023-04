La richiesta di Stankovic alla Sampdoria

Il tecnico serbo: "Non è facile giocare come fosse l'ultima spiaggia, dobbiamo rimanere in piedi".

16-04-2023 16:10

Il punto strappato a Via del Mare è quasi più importante per il Lecce, che ne ha persi due, perché il commento al 90′ di Dejan Stankovic è a tutto tondo sul momento della Sampdoria: “Come accade da dopo la sosta, non c’è stato un buon approccio da parte nostra, arriviamo da una settimana difficile e la tensione ha inciso a livello mentale, ci siamo portati a Lecce la paura; per fortuna nel calcio esistono i secondi tempi, le energie nuove ci hanno permesso di pareggiare. Non è facile giocare ogni partita sapendo che è l’ultima spiaggia, i ragazzi lottano anche con loro stessi: cerchiamo di condividere le sensazioni, dobbiamo stare in piedi e lottare come possiamo. Il Lecce è una squadra organizzata, avrebbe meritato la vittoria, ma chiunque, se non uccide la partita, rischia la beffa”.