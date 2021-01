La rivincita di Inzaghi: "Ci davano per retrocessi"

Dopo aver fatto paura al suo Milan, Pippo Inzaghi raccoglie a Cagliari quanto lasciato per strada contro i rossoneri.

Il 2-1 della Sardegna Arena proietta i giallorossi a quota 21 punti e a fine partita il tecnico emiliano non può che complimentarsi con i propri ragazzi, senza però rinunciare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe: “A inizio anno tutti ci davano per retrocessi, ma abbiamo trovato la rabbia per poter fare ciò che stiamo facendo – ha dichiarato a ‘Sky Sport 24’ – COmunque non dobbiamo montarci la testa e continuare così, l’unico obiettivo è la salvezza. Nonostante i tanti esordienti in A, la squadra sa gestire i momenti della gara e di questo sono felice”.

La rosa non sembra necessitare di rinforzi: “Finora abbiamo fatto cose speciali. Dobbiamo salvaguardare quel gruppo che ci ha fatto tanti record in B, poi:se ci saranno occasioni, la società saprà coglierle”.

OMNISPORT | 06-01-2021 15:47