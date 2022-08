La Roma aggancia Napoli e Inter: battuta la Cremonese

22-08-2022 20:31

Il risultato sul campo è di certo la migliore notizia della serata per la Roma, capace di battere 1-0 la Cremonese nel debutto casalingo in questa Serie A. Un successo importante che consente ai giallorossi di agganciare Napoli e Inter in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate.

Ma neanche 24 ore dopo l’infortunio in allenamento di Wijnaldum, nel reparto infermeria della Roma figura adesso anche Zaniolo, costretto a lasciare il campo poco prima dell’intervallo per un problema alla spalla dopo un contrasto con Lochoshvili.

La partita vede invece la Roma sprecare tante occasioni nel corso del primo tempo con Pellegrini, Abraham e Dybala. Nel secondo la Cremonese colpisce una traversa con Dessers, così come El Shaarawy. Poi al 65′ arriva il gol decisivo di Smalling di testa su calcio d’angolo battuto da Pellegrini.

La gara dell’Olimpico termina poi dopo quattro minuti di recupero, con i giallorossi di José Mourinho che salgono così a quota 6 punti in testa con Napoli e Inter. La Cremonese di Massimiliano Alvini resta ferma a 0.