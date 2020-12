La Roma crolla e finisce sotto processo: caccia al colpevole

Dura un tempo la Roma a Bergamo, poi crolla sotto i colpi di una scatenata Atalanta. Mortificante la goleada incassata dai giallorossi che, come a Napoli, rimediano quattro gol da una rivale diretta nella corsa a un piazzamento in Champions. Per tifosi della Lupa, al fischio finale, scatta l’ora dei processi.

Dzeko nella storia

Pronti via e i giallorossi vanno in vantaggio con Dzeko. Una prodezza che illude, quella del bosniaco. Che, comunque, entra nella storia: “Soltanto cinque giocatori della Roma hanno segnato almeno 5 gol in serie A per almeno 6 campionati differenti: Totti, Pruzzo, Montella, Di Bartolomei e Dzeko“, scrive un amante delle statistiche. Altri utenti hanno la matita rossa tra le dita mentre twittano: “Edin segna sempre, ma in costruzione perde palle in modo ingenuo”. E ancora: “Dopo 25 minuti a ogni calcio di punizione è piegato in due dalla fatica. Cioè: 25 minuti”.

La metamorfosi giallorossa

Dopo l’avvio confortante e un primo tempo soddisfacente, nella ripresa la squadra di Fonseca sparisce dal campo. “Pareggio annunciato, troppo attendisti e centrocampo regalato”, scrive un tifoso subito dopo l’1-1 di Zapata. “Dopo l’1 a 0 ben gestito, ci sono state 3 occasioni da gol, ma poca cattiveria. Poi fai segnare Zapata che non segnava da 6 partite in modo ingenuo… Mah…”, è il commento sconsolato di Marta. “E infatti abbiamo preso gol. Se Dzeko non taglia mai l’area di rigore, avere Pedro e Mkhitaryan serve davvero a poco. Non si può giocare solo tra le le linee”, è l’analisi di un altro supporter deluso.

Il crollo finale

Non è finita, perché in rapida successione arrivano altri gol per l’Atalanta. E scattano i processi: “Questa l’ha persa Fonseca. La partita era in mano. Bisognava togliere Pedro e mettere Villar“, è il suggerimento (postumo) di un utente. “Nelle partite che contano sparisce Pellegrini e spariscono tutte le ambizioni della Roma! Fonseca fa una fesseria clamorosa lasciando il giocatore migliore in panchina! Come sempre abbiamo enormi colpe. Palo a porta vuota, occasioni sbagliate e becchiamo 4 gol su 4 tiri!”, è un’altra analisi impietosa. “Una squadra che al 57 min del secondo tempo con Mirante perdeva tempo. Ma dove vuoi andare?”, scrive Christian. Per un altro tifoso il principale responsabile è il tecnico: “Dispiace dirlo ma contro una squadra di livello Fonseca anche questa volta non ci ha capito nulla e non ha fatto i cambi quando la squadra era stanca”.

