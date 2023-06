La Roma di Mourinho rimane senza Tammy Abraham: i due nomi nel mirino per sostituirlo

Il diesse Tiago Pinto chiamato a ovviare allo sfortunatisimo infortunio del centravanti inglese, rottosi il crociato nell'ultimissima gara stagionale (giocata da subentrato) contro lo Spezia

06-06-2023 12:57

Almeno sei mesi di stop. Questo il responso degli esami strumentali a Villa Stuart per lo sfortunatissimo Tammy Abraham. Il centravanti inglese della Roma, nell’ultimissima gara stagionale (quella all’Olimpico contro lo Spezia, poi vinta 2-1), subentrato al 64′ al posto di Andrea Belotti, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro in una palla contesa con Ethan Ampadu. Morale della favola, il classe 1997 inglese tornerà a disposizione nel corso del mese di dicembre, restando fermo quasi per tutta la prima metà della prossima stagione.

Roma, che sfortuna Abraham: fuori almeno sei mesi!

Va da sé che, a questo punto, gli interventi di mercato previsti dal direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto dovranno essere più consistenti: su Abraham la Roma continuerà a puntare (anche perché, in queste condizioni, si è trasformato in un giocatore invendibile), ma serve un nome di sicuro affidamento per poterlo degnamente sostituire. E, magari, garantire qualche gol in più là davanti rispetto alla quota raggiunta dallo stesso Abraham, 9 complessivamente, suddivisa in 8 in campionato e una in Europa League.

Roma, Tiago Pinto deve correre ai ripari: prima ipotesi Nzola

In questo senso, il primo nome sulla lista è proprio quello di un giocatore proveniente dallo Spezia: M’Bala Nzola, già dai tempi nei radar di Tiago Pinto. Il franco-angolano è attualmente impegnato con lo spareggio salvezza contro l’Hellas Verona ma, dalla prossima settimana, sarebbe ben felice di poter fare il salto di qualità. Costo dell’operazione con la società ligure: 10 milioni di euro. Per lui, nella stagione quasi del tutto archiviata, 13 gol in campionato e 2 in Coppa Italia.

…E poi c’è l’idea Icardi

Sono invece 23 le segnature su 26 presenze in campionato con la maglia del Galatasaray, freschi vincitori del campionato turco, per un nome decisamente più suggestivo e che torna ad essere accostato ai colori giallorossi capitolini: Mauro Icardi. Il trentenne argentino ex Inter, tuttavia, è contrattualmente legato (fino al 30 giugno 2024) al PSG con uno stipendio annuale e di 9 milioni di euro. Decisamente troppi della Roma, che potrebbe ovviare alla questione solo con un contratto pluriennale con la suddetta cifra spalmata nel tempo.