Roma-Spezia, la moviola: Serata no per Maresca, quanti errori sui rigori

La prova dell'arbitro napoletano all'Olimpico analizzata ai raggi X da Saccani alla Domenica Sportiva

05-06-2023 09:24

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Era una gara di primissima fascia quella di ieri all’Olimpico, non solo perché lo Spezia si giocava la salvezza, in ballo c’erano anche la faccia e la qualificazione in Europa League della Roma. Non è mai facile arbitrare la Roma per la pressione che mette sempre, Maresca era chiamato a un compito difficile ma come se l’è cavata nel successo rocambolesco dei giallorossi grazie a un rigore segnato da Dybala nel recupero?

Rivedi qui i gol e gli highlights di Roma-Spezia

Roma-Spezia, i precedenti di Maresca con le due squadre

I precedenti con i giallorossi, tra non poche polemiche, parlavano di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, maturate in 3 delle ultime 4 designazioni con la Roma, che ha diretto pure in occasione del quarto di finale di Coppa Italia del 1/2/2017 vinto 2-1 col Cesena. I precedenti invece con lo Spezia vedevano i liguri ben sei volte con una vittoria, tre pareggi e due ko.

Roma-Spezia, Maresca ha espulso un giocatore e ne ha ammoniti 10

Assistito da Carbone e Baccini, con Camplone IV uomo, Mazzoleni al Var e Longo all’Avar, l’arbitro Maresca in Roma-Spezia ha espulso nel finale Amian e ha ammonito 10 giocatori: 14′ Esposito, 44′ Pellegrini, 58′ Nikolaou, 66′ Zoet, 78′ Amian, 78′ Dybala, 79′ all. Semplici, 86′ Gyasi, 90+7′ Wisniewski, 90+12′ Shomurodov.

Roma-Spezia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Nei primi 3 minuti Maresca grazia dall’ammonizione prima Reca e poi Nikolau. Al 6′ è regolare la posizione di Nikolaou in occasione del gol dello 0-1: a tenerlo in gioco è Cristante. Al 27′ El Shaarawy va giù spinto da dietro da Amian, ma l’arbitro lascia correre. Al 43′ regolare il gol dell’1-1 della Roma: nessuno tocca il pallone calciato da Zalewski dal lato corto, non può esserci fuorigioco.

Poi i due casi più clamorosi. Al 72′ Dybala anticipa Reca spostando il pallone e va a terra dopo il contatto. Maresca non fischia. Il gioco resta fermo per oltre due minuti, in cui il VAR Mazzoleni non richiama il fischietto all’on field review e sj continua a giocare. All’ 88′ Amian manda giù El Shaarawy dopo una trattenuta: rigore ed espulsione per il difensore spezzino.

Roma-Spezia, Saccani boccia le decisioni di Maresca

Entrambe queste decisioni sui rigori vengono bocciate dal moviolista della Domenica Sportiva, Massimiliano Saccani che dice: “Al 27′ c’è questo intervento di Reza su Dybala, Maresca non fischia ma sembra che Dybala riesca a proteggere il pallone, il rigore ci sta, difficile l’intervento del Var perché viene considerato contrasto di gioco, al 92′ il rigore concesso alla Roma: intervento in combinata su El Shaarawy ma ho forti dubbi, si vede una leggera trattenuta di Amian ma El Shaarawy si lascia andare e cade in maniera non ortodossa rispetto alla trattenuta, per me non è rigore”.