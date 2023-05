Arbitri 38a giornata: la Roma ritrova l’incubo Maresca, ancora fermi Marinelli e Pairetto

Il direttore di gara napoletano, che Mou aveva definito ironicamente “un artista”, fischierà la partita con lo Spezia. Milan-Verona a Valeri, Guida torna a dirigere la Juventus dopo quasi 3 anni

Le designazioni arbitrali della 38a giornata, l’ultima per la serie A 2022/23, non faranno di certo felice José Mourinho: per Roma-Spezia Gianluca Rocchi ha infatti scelto Fabio Maresca, direttore di gara con cui i giallorossi hanno vissuto una lunga serie negativa. Ancora fermi ai box dopo gli errori delle ultime settimane Marinelli e Pairetto.

Maresca, incubo di Mourinho, per Roma-Spezia

José Mourinho è probabilmente concentrato sulla finale di Europa League di stasera tra la Roma e il Siviglia, ma non sarà contento quando verrà a sapere il nome dell’arbitro designato per l’ultima gara dei giallorossi in campionato, in programma domenica sera: sarà infatti Fabio Maresca a dirigere Roma-Spezia, partita delicata in quanto i liguri sono ancora in lotta con il Verona per la salvezza.

Con Maresca la Roma uno score di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte: la particolarità sta nel fatto che tutti i k.o. sono arrivati tutti nelle ultime due stagioni, con Mourinho in panchina. Nel campionato in corso Mou aveva polemizzato con il fischietto napoletano dopo il 4-0 subito a Udine, definendolo “un artista” per il giallo dato a Dybala, a suo parere maltrattato dai difensori friulani rimasti invece impuniti.

Milan, l’amuleto Valeri contro il Verona

L’altra gara decisiva per la salvezza, quella tra Milan e Verona, è stata invece affidata a Paolo Valeri, arbitro che porta decisamente bene ai rossoneri: il Milan ha sempre vinto nelle ultime 8 gare dirette in serie A dirette dal fischietto romano. Torna invece ad arbitrare la Juventus (impegnata in casa dell’Udinese) Marco Guida, che aveva fischiato l’ultima gara dei bianconeri in serie A addirittura nella stagione 2019/20: k.o. per 4-2 sul campo del Milan.

Arbitri, Marinelli e Pairetto ancora fermi

È invece terminato anzi tempo il campionato di serie A per Livio Marinelli: secondo turno di pausa consecutiva per l’arbitro di Tivoli dopo gli errori commessi in Napoli-Inter 3-1 della 36a giornata. Stessa sorte per Luca Pairetto, la cui ultima partita stagionale in serie A è stata Udinese-Lazio 0-1. Scende invece in serie B Daniele Orsato: l’arbitro di Schio è stato designato per la semifinale di ritorno dei playoff tra Parma e Cagliari.