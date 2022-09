Roma, Mourinho: "È dura, ma dovremo andare avanti". Poi punge Maresca

04-09-2022 23:27

La Roma ha subito la prima sconfitta di questo campionato. Un netto 4-0 alla Dacia Arena contro l’Udinese. E José Mourinho ha commentato così la partita a Dazn: “Preferisco perdere una volta 4-0 che quattro partite per 1-0, così sono tre punti e non dodici. Di certo, è dura ma dovremo riuscire ad andare avanti”.

Non sono quindi mancate le proteste nei confronti del direttore di gara Maresca: “Quando si perde 4-0 non si parla dell’arbitro, però quando abbiamo visto chi era ci siamo accorti che aveva un feeling perfetto con l’Udinese. Il primo giallo che ha dato è da artista“.

Mourinho ha poi dato merito agli avversari sempre con qualche puntura: “Ai giocatori ho detto che quando l’Udinese va avanti è brava in tutto: difendersi, gestire i tempi della partita, andare in contropiede fino a educare i raccattapalle, a Roma non abbiamo quest’ultima qualità. Una partita perfetta per loro”.