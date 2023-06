Roma-Spezia 2-1: giallorossi in Europa League, spareggio salvezza per i liguri. PAGELLE

I giallorossi vincono al 92' grazie ad una rete di Dybala e vanno in Europa League. I liguri affronteranno lo spareggio salvezza tra una settimana

05-06-2023 00:00

All’Olimpico la Roma batte lo Spezia con il risultato di 2-1 e si guadagna la qualificazione all’Europa League. Spareggio con il Verona per i liguri, in virtù della sconfitta dei gialloblù per 3-1 contro il Milan.

Roma-Spezia 2-1: il tabellino

E’ lo Spezia ad aprire le marcature con Nikolau al 6′ sugli sviluppi di un angolo e il difensore cipriota di testa fa 0-1. Al 43′ il cross di Zalewski dalla sinistra non tocca né Belotti né Bove, ingannando Zoet ed andando sull’1-1. Al 90′ Amian stende El Shaarawy in area, è rigore ed espulsione. Dybala non sbaglia dal dischetto e fa 2-1, mandando i giallorossi alla prossima Europa League e lo Spezia allo spareggio retrocessione contro l’Hellas Verona.

Roma Spezia 2-1: le pagelle dei giallorossi

Svilar 6: incolpevole sul gol dello Spezia, ma quando viene sollecitato si fa trovare sempre pronto. Celik 5,5: non marca Nikolau sul gol dello 0-1 e non offre una prestazione sufficiente Smalling 6: primo tempo con errori da matita rossa in fase di impostazione e di appoggio. Ma non concede spazi a Nzola. Mancini 6: gioca a tutto campo e concede alcuni spazi in uscita per i contropiedi spezzini, poteva dare di più. Zalewski 6,5: buona partita dell’italo-polacco, che ci mette grinta e cuore, proponendo diversi cross. Bove 6: corre per tutti i 64′ in cui rimane in campo, proponendosi spesso in area avversaria. Cristante 6: prestazione nella media e non esaltante El Shaarawy 6,5: da subito sembra tra i più ispirati: ispira e disegna azioni per Dybala- Dybala 7,5: sale in cattedra siglando il gol che porta la squadra in Europa League Pellegrini 6,5: non molla di un centimetro e dà tutto sino alla fine. Belotti 5,5: si sbatte, corre, dà profondità e si muove in realtà anche bene. Potrebbe aver chiuso la sua avventura alla Roma.

Allenatore: Mourinho (in panchina Foti) 6,5. Roma-Spezia 2-1: le pagelle dei liguri Zoet 6 – Sul goal di Zalewski si fa sorprendere, ma si riscatta nel finale parando su Dybala ed El Shaarawy. Wisniewski 6 – Si integra bene con i suoi compagni, anche se va in difficoltà nel finale. Ampadu 6,5 – Fa un figurone in mezzo alla difesa. Nikolaou 6,5 – Si integra bene con gli altri compagni, prestazione di livello culminata anche dal goal dello 0-1. Amian 5 – Va in difficoltà nella ripresa, commette un’ingenuità al termine e si fa espellere per doppia ammonizione. Bourabia 6,5 – Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari. Suo l’assist per il goal di Nikolaou. Esposito 6 – Si fa sentire in fase di ripiegamento, prova a spingere e lotta con gli avversari giallorossi. Zurkowski 5 – Poco appariscente. Nella ripresa ha una palla per colpire, ma la sbaglia pienamente. Reca 6 – Bloccato dietro, tiene il campo e sbaglia poco. Gyasi 5,5 – Primo tempo sufficiente, in difficoltà nella ripresa. Non lascia il segno. Nzola 6,5 – Pochi palloni davvero giocabili, ma quando si accende la sensazione è che possa creare qualcosa di insidioso. Leonardo Semplici 6