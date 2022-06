05-06-2022 19:32

La Roma mette a segno il suo primo colpo di mercato importante. I giallorossi sarebbero infatti ad un passo dal centrocampista serbo (con cittadinanza slovacca) Nemanja Matic che arriva a parametro zero dopo aver giocato l’ultima stagione con la maglia del Manchester United.

Matic: a Roma il pupillo di Mourinho

A rivelare dell’accordo raggiunto tra la Roma e il calciatore è stato il giornalista Gianluca Di Marzio che ha chiarito anche i dettagli di questo accordo. Matic arriva alla Roma a parametro zero, firmerà un accordo annuale con un’azione per il secondo anno legata alle presenze. Per il centrocampista si tratta della prima esperienza nel campionato italiano dopo aver vestito le maglie di Benfica, Chelsea e Manchester United.

Matic è un vero e proprio pupillo del tecnico della Roma Josè Mourinho. L’allenatore, che lo conosce dai tempi del Benfica, ha avuto l’opportunità di allenarlo al Chelsea e nel momento del suo passaggio al Manchester United, quello del centrocampista che ha compiuto 33 anni è stata una delle prime richieste fatte alla dirigenza dei Red Devils. E proprio la presenza a Roma del tecnico lusitano è stata una delle armi per convincere il giocatore a vestire i colori giallorossi nella prossima stagione.

Matic alla Roma: sui social si scatena l’ironia

Sebbene Matic sia un giocatore di grande esperienze e di grande valore, non tutti sono convinti della bontà del suo ingaggio. Il centrocampista è reduce da una stagione piuttosto difficile a Manchester complicata anche dal alcuni problemi fisici. E per molti come sostituto di Mkhitaryan, la Roma avrebbe potuto scegliere diversamente. “Questo toglie il posto a De Rossi”, commenta ironico Zielu. E ancora: “E’ un colpaccio con lui Fifa 2015 sarà spettacolare”.

Sembra essere proprio l’età il fattore che non convince: “E’ andato via un giocatore di 33 anni – spiega Stefano – e ne prendiamo uno di 34”. Ma c’è anche chi è soddisfatto di questo acquisto: “Esperienza internazionale, leadership, intelligenza calcistica sopraffina, valori assoluti per una Roma più competitiva”. E ancora: “Questo sarà il mercato della Roma: profili internazionali e di grande personalità”.