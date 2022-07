La Roma pareggia contro il Nizza: 1-1 in Portogallo

23-07-2022 23:23

Alcune cose buone e altre meno buone nel pareggio della Roma contro il Nizza per 1-1 che chiude il ritiro portoghese dei giallorossi. Al gol a fine primo tempo dei francesi con Brahimi risponde un autogol, abbastanza sfortunato, di Lemina.

Non debutta Dybala, che non è stato gettato nella mischia da José Mourinho. Partita dai ritmi blandi, ma che comunque ha dato senza dubbio delle indicazioni importanti, specialmente nel secondo tempo, quando entrano in campo la maggior parte dei titolari.

La Roma termina in questo modo il proprio ritiro in Portogallo, e tornerà nella Capitale nelle prossime ore: prossimo appuntamento in campo sarà sabato prossimo contro il Tottenham, e magari sarà proprio quella la prima occasione di vedere Dybala con la maglia della Roma.

Il tabellino della sfida

Roma – Nizza 1-1

ROMA (3-4-2-1): Svilar (46′ Rui Patricio); Kumbulla (46′ Mancini), Smalling, Vina (60′ Ibanez); Karsdorp (60′ Celik), Matic (46′ Bove), Veretout (60′ Cristante), Spinazzola (46′ Zalewski); Zaniolo (46′ Abraham), Perez (46′ Pellegrini); Shomurodov (46′ El Shaarawy). All.: Mourinho

NIZZA (4-4-2): Bulka; Atal (46′ Mendy), Dante, Todibo, Bard; Lemina (64′ Schneiderlin), Rosario (83′ Trouillet), Stengs (76′ Bouanani); Belahydane, Ilie (83′ Da Cunha); Claude Maurice (64′ Gouiri), Brahimi (83′ Belayane). All.: Favre

GOL: 41′ Brahimi, 55′ Lemina (OG)

AMMONITI: 20′ Spinazzola, 24′ Vina, 77′ Zalewski, 90+1 Cristante

ESPULSI: –

NOTE: recupero 4′