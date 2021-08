La Roma saluta il Portogallo con una vittoria: 3-1 al Belenenses

Sotto il sole cocente, alle 11 locali, la Roma continua la parentesi portoghese del suo precampionato affrontando il Belenenses, impegno che precede la sfida contro il Betis Siviglia. La formazione di Mourinho tra esperimenti e conferme, si presenta al test match dopo 4 vittorie e 2 pari.

Giallorossi che non partono bene e che, anzi, passano in svantaggio con Ndour, abile a mettere pressione a Rui Patricio, messo in difficoltà da un retropassaggio di El Shaarawy, che si fa ingannare dall’attaccante, per lo 0-1 al 15′. La risposta della Roma arriva 5 minuti più tardi: cross tagliato e colpo vincente di Dzeko che pareggia: 1-1 al 20′.

Nella ripresa Roma più propositiva che sfrutta qualche incertezza di troppo del Belenenses: errore di André Lopes che serve serve indietro un compagno che non c’è, consegnando sostanzialmente palla a Zaniolo che da due passi finta il tiro, e poi insacca per il 2-1 al 56′.

Nel finale squadre lunghe e Roma che prova ad approfittare della difesa scoperta: all’85’ Mkhitaryan in area di rigore serve con il sinistro Borja Mayoral che dal centro non sbaglia e fissa il punteggio sul 3-1. Vittoria e sorrisi per José Mourinho, che nei prossimi giorni affronterà il Betis Siviglia, continuando la preparazione alla nuova stagione.

IL TABELLINO

ROMA-BELENENSES 3-1

MARCATORI: 15′ Ndour (B), 20′ Dzeko (R), 56′ Zaniolo (R), 85′ Mayoral (R).

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (46’ Fuzato); Karsdorp (86′ Reynolds), Smalling (66′ Kumbulla), Mancini (46′ Ibanez), Tripi (46′ Calafiori); Bove, Darboe; Perez (46′ Mkhitaryan), Pellegrini (86′ Ciervo), El Shaarawy (66′ Zalewski); Dzeko (46′ Mayoral) A disp.: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Ciervo, Zlewski, Zaniolo, Mkhitaryan, Borja Mayoral. All.: Mourinho

BELENENSES (3-5-2): Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Boni; Diogo Calila, Taira, Afonso Souza, Yaya Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra All. Petit

OMNISPORT | 04-08-2021 14:21