La Salernitana punta tutto su Ansaldi

Dopo l’incredibile salvezza conquistata nei minuti finali dell’ultima stagione di Serie A, la Salernitana studia le occasioni di mercato per poter mettere a disposizione del tecnico Davide Nicola una squadra competitiva. I campani, che partiranno nuovamente per cercare la conferma nella massima competizione, sono alla ricerca di uomini che possano fornire esperienza e talento per la causa.

Ecco allora che la società del presidente Iervolino avrebbe messo nel mirino Ansaldi, terzino che a fine giugno sarà svincolato dal Torino. L’argentino piace al club e al tecnico che potrebbe sfruttarlo per il suo 3-5-2. Al giocatore sarebbe stato offerto un contratto annuale.

