Incontro Torino-Sampdoria per Mbaye Niang. Secondo l'indiscrezione di Sampnews24.com è stato lo stesso patron dei doriani Massimo Ferrero a muoversi per l'attaccante francese, in uscita dai granata.

Il presidente del Toro Urbano Cairo vuole cedere il giocatore a titolo definitivo a 14 milioni di euro, i blucerchiati invece vogliono la punta in prestito con diritto di riscatto.

SPORTAL.IT | 14-08-2018 16:50