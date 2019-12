La scabrosa risposta di Berlusconi a un tifoso dopo Olbia-Monza

Perfettamente collocato a metà tra teatro e mera goliardia, la replica che il presidente Silvio Berlusconi ha prodotto a margine di un incontro tra Olbia e Monza. La risposta in questione ha innescato un autentico e incontrollabile sequenza di commenti e riflessioni, sui social e non solo.

“Scusatemi, devo andare a p*****e” la frase che sentite pronunciare da Berlusconi nel video sopra, interpellato da un gruppo di tifosi dell’Olbia, domenica 1° dicembre.

Il presidente del club brianzolo si trovava in Sardegna per seguire la squadra in trasferta nonostante il recente incidente a Zagabria e il breve ricovero presso la clinica milanese La Madonnina e, come spesso avviene, ha deciso di misurarsi con il pubblico.

Alcuni sostenitori hanno deciso di intrattenere Berlusconi e i suoi con una battuta boccacesca a cui il presidente non ha negato una sua versione, scivolando quasi nel grottesco.

Quanto accaduto, complici i social e l’opera di divulgazione di Dagospia e da parte di alcuni account di settore, ha reso pubblico l’accaduto e inarrestabile la mole di commenti da parte degli utenti sulla presunta battuta del numero uno del Monza.

VIRGILIO SPORT | 02-12-2019 11:16