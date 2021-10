La scelta di Vlahovic accende il web, tra speranze e timori dei tifosi

Dusan Vlahovic e la Fiorentina sono destinati a salutarsi, con molta probabilità prima del tempo. La decisione era nell’aria da tempo e la comunicazione del presidente della Viola, Rocco Commisso, sul sito ufficiale del club non ha fatto altro che confermare quanto già si sapeva. Quello che cambia è la prospettiva e il futuro prossimo di Vlahovic e dei club interessati alle sue prestazioni. La pubblica ammissione di Commisso, infatti, non può che portare a una, seppur da valutare, riduzione del prezzo e fare il gioco dei – moltissimi – club che da tempo hanno sul proprio taccuino il nome del serbo.

Vlahovic, si allarga il parco delle pretendenti

Difficile, se non impossibile, che Vlahovic lasci Firenze a gennaio. Più probabile che se ne riparli in estate, per permettere alla Viola di non veder partire il giocare a zero tra due anni. Il contratto del giovane centravanti nato ventuno anni fa a Belgrado scade, infatti, nel 2023 e c’è tutto il tempo per valutare al meglio le possibilità. Commisso, che ha sempre sperato di poter trovare un accordo con il calciatore e il suo entourage, sa che con le dichiarazioni di oggi a fare il banco non sarà più lui e che diventerà difficile poter resistere a offerte, come quella formulata in estate dall’Atletico di Madrid, vicine ai 50-60 milioni di Euro. Anzi, il prezzo potrebbe scende, anche di qualche decina di milioni e il parco delle pretendenti allargarsi. Spetterà dunque a Vlahovic scegliere la destinazione più gradita.

Addio Vlahovic, Juventus nel mirino dei social

Il futuro del serbo potrebbe essere lontano dall’Italia, ma in Serie A, squadre come il Milan e soprattutto la Juventus non hanno mai nascosto il proprio gradimento, provando anche a muovere i primi passi in tempi non sospetti. Sui social, la dichiarazione di Commisso ha acceso il dibattito, con i tifosi (anche interisti) pronti a commentare tra speranze e timori. L’umore dei tifosi della Viola è ben fotografato da questo Tweet: “Si è visto andare via Antonio, Baggio, il Bati, Rui Costa. Io per …… Vlahovic non piango di certo“. In molti commentano con ironia e mettendo nel mirino la Juve. Qualcuno scrive: ” Già trovata la formula… pagamento dilazionato in 12 anni pagabili con gianduiotti e baci di dama…”, e ancora: “Lo prenderà la Juve, pagandolo in 1200 rate senza interessi e senza anticipo“. I tifosi della Juve, comunque ci credono e scrivono: “Benvenuto alla Juve, Dusan!“, oppure: “Arriva”.

Vlahovic, i commenti dei tifosi di Milan e Inter

Un fiducioso tifoso milanista twitta: “Paolino (non si fa, lo so)… ma dimmi che hai già parlato a Vlahovic e che l’anno prossimo viene da noi a zero. Dimmelo Paolo… Dimmelo!“, e un altro commenta: “Vlahovic vieni al Milan a spaccare tuttooooo”. Non manca comunque qualche rossonero che paragona la situazione di Firenze con quella già vissuta a Milano e sentenzia: “Non verrà mai (purtroppo) da noi. Semplicemente perché il Milan non scende a ricatti coi procuratori. Niente stecche…”. Anche sul lato nerazzurro del Naviglio c’è chi ci prova e scrive: “Welcome to Inter“, la maggior parte dei commenti sono comunque sfottò: “la Juve quanto NON lo pagherà?“, ma non manca chi se la prende con Commisso e scrive: “Stanno indorando la pillola prima della cessione alla Juve”, “Arrivavamo a dargli 40-45 milioni e Commisso non ce l’ha dato, abbiamo preso in Tucu a 35 che gioca una partita buona, due no!!”.

