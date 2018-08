La sciatrice annuncia il ritiro: è depressa

Kajsa Kling si ritira a 29 anni. La sciatrice svedese ha annunciato l’intenzione di appendere gli sci al chiodo dopo l’anno sabbatico, preso a causa della forte depressione.

“Gli ultimi due anni mi hanno prosciugato più energie di quelle che effettivamente ho dato. Il 2017 è stato il peggior anno della mia vita, mi sono sentita a terra sia sul piano fisico che psichico. Mi ero spinta oltre il limite e avevo bisogno di tempo per riprendermi. Da un po’ di tempo mi sento meglio ma la motivazione non è più quella che mi aspettavo. E’ per questo che dopo una attenta analisi ho deciso di smettere. Non potendo essere al top come un’atleta di coppa del mondo dovrebbe essere, ritengo questa decisione la più giusta. Non so cosa il mio futuro mi riserverà, ma sono fiduciosa che proseguirò in quello sportivo”.

Un bilancio dell sua carriera: “Sono orgogliosa di quello che ho ottenuto. Ho fatto parte della nazionale svedese per un decennio, mi sono spinta e ho lavorato più duramente possibile con le carte che mi sono state distribuite”.

Poi si rivolge ai tifosi: “Avrei bisogno di una vita intera per dire grazie a tutti voi che mi avere sostenuto durante tutti i miei anni da atleta. Per tutti voi che avete creduto in me. Soprattutto nei momenti in cui non credevo a nulla. Dal profondo del mio cuore, Grazie”.

La Kling ha disputato in carriera 175 gare di coppa del mondo, ottenendo 31 piazzamenti tra le top 10. Ha ottenuto due podi.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 11:30