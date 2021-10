La settimana da sogno di Daka

20-10-2021 20:09

Bellissima scoperta per il Leicester, riuscito finalmente a vincere la prima gara nel girone di Europa League: dopo aver pareggiato col Napoli e perso col Legia Varsavia, le ‘Foxes’ hanno battuto con un pirotecnico 3-4 lo Spartak Mosca in Russia.

Un successo importantissimo, caratterizzato da un’unica firma realizzativa: quella di Patson Daka, autore di tutte e quattro le reti degli inglesi che forse possono dire di aver trovato un degno erede di Jamie Vardy.

Acquistato in estate dal Salisburgo a cui sono andati circa 30 milioni di euro, Daka non era inizialmente nelle grazie del tecnico Rodgers che lo aveva utilizzato con continuità soltanto in Europa, lasciandolo a marcire in panchina in Premier League.

Ad eccezione dei minuti concessigli contro il West Ham, Daka era sempre rimasto ai margini fino al momento clou, il classico punto di svolta: sabato, col Manchester United di Cristiano Ronaldo, gli sono bastati appena 14 minuti per timbrare il cartellino col goal (il primo per un giocatore zambiano in Premier) del definitivo 4-2 in favore del Leicester, ‘dettaglio’ che in Russia gli è valso il posto da titolare.

Daka ha sfruttato nel migliore dei modi l’opportunità, caricandosi sulle spalle la squadra e guidando una rimonta che potrebbe risultare determinante alla lunga nell’economia del girone: da quest’anno, infatti, soltanto le prime classificate hanno la certezza del passaggio del turno, con le seconde costrette a giocare uno spareggio con le ‘retrocesse’ dalla Champions.

Per Daka sono così 5 i sigilli nelle prime 7 apparizioni stagionali, una media simile a quella tenuta col Salisburgo nelle due precedenti stagioni in cui ha segnato qualcosa come 61 reti in 87 presenze: numeri da urlo che stanno trovando conferma anche Oltremanica.

