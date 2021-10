La sfortunata avventura di Vergara: dal Milan alla C

17-10-2021 16:23

Per la categoria promesse non mantenute c’è un calciatore sudamericano che, arrivato in Italia con grandi prospettive e legittime ambizioni, è finito molto rapidamente nel dimenticatoio: il suo nome è Jherson Vergara e di lui se ne ricorderanno i tifosi del Milan.

Il difensore colombiano era approdato in rossonero nell’estate del 2013 ma dopo soli sei mesi e zero apparizioni ufficiali, il club meneghino ha optato per una cessione in prestito al Parma dove il copione si è tristemente ripetuto: sei mesi e 0′ minuti di presenza sul rettangolo di gioco.

Il Milan mantiene il controllo del suo cartellino ma decide di fargli maturare esperienza sui campi della Serie B: nel giro di due anni arrivano altrettanti prestiti con destinazione Avellino e Livorno dove gioca con una discreta regolarità. Le sue prestazioni in cadetteria, tuttavia, non convincono il ‘Diavolo’ che, nell’ultimo giorno di mercato della sessione estiva 2016, lo spedisce in Russia perfezionando il trasferimento a titolo temporaneo all’ Arsenal Tula.

A fine stagione torna in Italia ma il Milan lo mette subito fuori rosa nonostante un vincolo contrattuale fino al 2019. Il seguito è rappresentato dall’ennesimo prestito, questa volta in C, all’ Olbia prima del trasferimento a titolo definitivo al Cagliari. In Sardegna le cose vanno addirittura peggio: con i cagliaritani zero presenze e il mesto ritorno all’Olbia per disputare i Playout di Serie C.

Al termine dell’esperienza rimane svincolato per quasi un anno rientrando in corsa soltanto a marzo del 2021 dove ad offrirgli una nuova possibilità in salsa tricolore è la Vibonese, altra formazione che milita al terzo livello del nostro calcio. E il Milan? Un lontanissimo e sbiadito ricordo.

