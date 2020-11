La solitudine di Mauro Icardi: Wanda Nara prepara il rilancio

Che ne sarà del sogno parigino di Mauro Icardi non è ancora dato saperlo. Poco amato da un tecnico altrettanto in discussione, Thomas Tuchel, e in evidente affanno tra un ruolo poco amato e una certa nostalgia per i fasti precedenti e che tardano ad arrivare con la maglia del PSG, l’attaccante argentino stenta a riconoscersi in questa nuova fase.

PSG, Icardi-Tuchel: rapporto complicato

In una Parigi romantica e struggente, vissuta dalla moglie agente, Wanda Nara, con la pienezza di chi ha in serbo continui progetti ed attività legata al proprio brand e al futuro che gli riserva questa nuova platea – inedita per lei, showgirl argentina con trascorsi televisivi al GF Vip e a Tiki taka -, l’Icardi che la tifoseria interista aveva imparato a conoscere mal si cela. Insomma, l’incertezza sul presente e sul futuro continuano ad abbinarsi a questo giocatore poco amato da Diego Armando Maradona (oltre che da Tuchel), ma sempre utile e concreto. L’arrivo di Max Allegri lo potrebbe rasserenare, superati i problemi fisici?

Mauro Icardi: il ritorno in Serie A

Di un suo possibile rientro in Italia, in Serie A, si è sempre scritto e parlato assai per via delle dichiarazioni di affetto e degli investimenti immobiliari del clan Icardi a Milano. Wanda Nara torna spesso in Italia e mai sembra essersi davvero staccata dalle sue amicizie – molto selezionate – nella città meneghina.

Che ciò voglia anche significare mantenere alto il livello delle trattative è cosa che non da escludere. Il Milan potrebbe accoglierlo volentieri, posta la questione ingaggio che non va certo trascurata, mentre la Juve in questo nuovo assetto dovrebbe ragionare sulla reale portata dell’operazione e muoversi di conseguenza. Non è contemplata l’Inter, almeno alle attuali condizioni visti i rapporti tesi con la dirigenza che hanno dettato la frattura.

Icardi, il ruolo di Wanda Nara: riuscirà a trovare la chiave giusta?

Tra fronti italiani e il presente francese, Wanda Nara si muove leggera, molto attenta. Come sempre. Non trascura nulla: la famiglia, i suoi cinque figli, i loro impegni e le prospettive per Mauro che ha dato già molto al calcio, ma non ha chiuso al PSG di certo il suo personale tributo.

